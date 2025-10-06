Fast 3,75 Millionen Übernachtungen im September 2025

Von: luk

Bozen – Der September bleibt für den Südtiroler Tourismus ein starker Monat: Laut den vorläufigen Zahlen des Landesinstituts für Statistik (ASTAT) wurden im September 2025 insgesamt 887.848 Ankünfte und 3.748.971 Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben des Landes verzeichnet.

Wie in den Vorjahren stammt der Großteil der Gäste aus dem Ausland: 59,8 Prozent der Übernachtungen entfielen auf Besucherinnen und Besucher aus Deutschland, während 14,9 Prozent auf italienische Gäste zurückgingen. Damit bestätigen sich die beiden Länder weiterhin als wichtigste Herkunftsmärkte für den Tourismus in Südtirol.

Die nun veröffentlichten Zahlen sind noch vorläufig, da sie auf den tagesaktuellen Meldungen der Beherbergungsbetriebe basieren. Laut ASTAT kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, wenn verspätet eingereichte Daten nachgetragen werden. Eine aktualisierte Fassung der Statistik wird am 21. Oktober 2025 veröffentlicht.

Die Daten gelten sechs Monate nach der ersten Veröffentlichung als endgültig. Detaillierte Informationen zu den Übernachtungen nach Herkunftsland, Unterkunftskategorie und Zeitraum stehen auf der ASTAT-Webseite und in der neuen SDMX-Datenbank „astatdata“ zur Verfügung.