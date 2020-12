FCS und „Südtirol hilft“ unterstützen Jesuheim

Bozen – Der weißrote Club, der nun schon seit vielen Jahren stolzer Partner der Südtiroler Hilfsorganisation ist, übernimmt im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsaktion die Schirmherrschaft des Jesuheims in Girlan: Die Benefizversteigerung erfolgt am Mittwoch, 16. Dezember.

Seit vielen Jahren unterstützt der FC Südtirol aktiv die Wohltätigkeitsorganisation „Südtirol hilft“, welche sich für Familien und Menschen in akuten Notlagen einsetzt. Aufgrund des Coronavirus war es in diesem Jahr besonders schwierig, eine gezielte Sensibilisierungskampagne umzusetzen: Einerseits befinden sich aktuell viel mehr Menschen in finanziellen Schwierigkeiten und sind auf Hilfe angewiesen, andererseits mussten alle geplanten Initiativen aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften neu überdacht und regelkonform verwirklicht werden.

In diesem Jahr erfolgt die Spendensammlung über soziale Projekte. Dabei wurden allen zu unterstützenden Strukturen ein Partner, das heißt ein Verein oder eine Persönlichkeit, zugewiesen. Zu letzteren zählt auch der FC Südtirol, welcher auch aufgrund der geographischen Nähe zum FCS Center die Schirmherrschaft des Jesuheims übernommen hat. Das Sozialheim in Girlan betreut seit über einem Jahrhundert pflegebedürftige Menschen, insbesondere Senioren und Personen mit Behinderung.

Am Mittwoch, 16. Dezember wird auf den Frequenzen von Südtirol 1 und Radio Tirol sowie online (https://www.laltoadigeaiuta.it/aste/asta-online/detail/61/-.html?cHash=d369447311d5148838792c3edc2f9c71) eine Versteigerung veranstaltet, dessen Gewinner die Möglichkeit haben, die Profispieler des FC Südtirol bei der Scheckübergabe im Jesuheim zu begleiten. Ab 17.00 Uhr sind Präsident Walter Baumgartner und Kapitän Hannes Fink im Radio live auf Sendung, um die Benefizversteigerung persönlich zu bewerben und begleiten. Die Aktion endet um 18.25 Uhr.