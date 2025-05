FERCAM nimmt ersten eActros 600 in Empfang

Von: luk

Bozen – Fast zeitgleich mit der Eröffnung des ersten Megawatt-Chargers der Alpitronic entlang der Brennerautobahn hat FERCAM seinen ersten eActros 600 von Mercedes-Benz in Empfang genommen. “Dieser elektrische Langstrecken-Lkw markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger und emissionsfreier Logistik auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung Europas”, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Ein Blick in die Zukunft: Elektrifizierung im Fernverkehr bei FERCAM

Bei FERCAM begann die Elektrifizierung im Fernverkehr vor zwei Jahren mit dem eActros 300, die wegen der beschränkten Reichweite nur für kurze Strecken eingesetzt werden. Der neue eActros 600 ist der erste Fernverkehr-Lkw, der dem Diesel-Lkw in Reichweite und Leistung kaum nachsteht, auch längere Strecken ohne Zwischenladung bewältigt und den Anforderungen des Fernverkehrs gerecht wird – vergleichbar mit den ursprünglichen Versprechen des Tesla Semi. Obwohl der eActros derzeit noch kein Megawatt-Charging (MCS) unterstützt, ist das Fahrzeug bereits für diese Technologie gerüstet und kann bei Bedarf freigeschaltet werden. Für den aktuellen Betrieb nutzt der Lkw das CCS-Ladesystem, das bereits eine schnelle und zuverlässige Ladung ermöglicht.

„Mit der Übergabe des ersten eActros 600 schließt sich endlich symbolisch der Kreis, der für FERCAM am 21. November 2017 mit der Bestellung des Tesla Semi begann“, erklärt FERCAM- Geschäftsführer Hannes Baumgartner. „Der eActros 600 ist, ähnlich wie der Tesla Semi, der erste von Grund auf elektrisch entwickelte Langstrecken-Lkw. Es ist kein auf Batterie umgerüsteter Diesel-Lkw, sondern ein Fahrzeug, das speziell für den elektrischen Antrieb konzipiert wurde, mit einem Elektromotor in der Antriebsachse, wie bei einem modernen Elektrofahrzeug.“

Technisch basiert der eActros 600 auf einer robusten Plattform, die speziell für den Fernverkehr ausgelegt ist. Mit einer hohen Batteriekapazität und optimiertem Energieverbrauch ermöglicht er längere Fahrten zwischen Ladestopps, was ihn ideal für den Einsatz auf der anspruchsvollen Brennerachse macht.

Ein bedeutender Meilenstein: Die Eröffnung des ersten Megawatt-Chargers in Italien

Zeitgleich mit der Fahrzeugübergabe wurde längs der Brennerautobahn der erste Megawatt-Charger von Alpitronic/Bozen installiert, der eine wichtige Infrastruktur für den nachhaltigen Fernverkehr dar, zumal er extrem schnelle Ladezeiten ermöglicht und somit die Einsatzfähigkeit der elektrischen Lkw deutlich verbessert. Für FERCAM ist dies ein entscheidender Schritt, um die Elektrifizierung im Fernverkehr weiter voranzutreiben.

„Das Megawattcharging ist ein Quantensprung für den Fernverkehr“, betont Johann Friedrich Harder, Corporate Fleet Director. „Es ermöglicht eine deutlich schnellere Ladezeit und damit eine höhere Verfügbarkeit unserer Fahrzeuge.

Wir werden diesen ersten Lkw vornehmlich für Daimler Truck-Ladungen verwenden und ihn vor allem auf der Brennerautobahn einsetzen. Damit tragen wir aktiv zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei und setzen ein klares Zeichen für nachhaltige Logistik in der Alpenregion.“

Der erste eActros 600 sei ein bedeutender Meilenstein in der Umsetzung der nachhaltigen Mobilitätsstrategie von FERCAM. Mit der Unterstützung der neuen Megawatt-Ladestationen von Alpitronic entlang der Brennerautobahn werde die Ladeinfrastruktur optimal ergänzt, um den Betrieb elektrischer Lkw im Fernverkehr weiter zu verbessern.

„Der Einsatz des eActros 600 zeigt, dass die Zukunft der nachhaltigen Logistik bereits heute Realität ist. Wir sind stolz, diesen Schritt gemeinsam mit Mercedes-Benz, mit Alpitronic und mit der Brenerautobahn A22 zu gehen und damit einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs zu leisten. Ebenso erfreut sind wir über den Einsatz unserer politischen Vertreter, die den Vorteil dieser Technologie für eine nachhaltige Logistik dank des technologischen Fortschritts klar erkannt haben“, fasst Baumgartner zusammen.