Finanzpolizei sucht zweisprachiges Personal

Von: luk

Bozen – Die im vergangenen Dezember von Landeshauptmann Arno Kompatscher und General Gavino Putzu, Regionalkommandant der Finanzwache, unterzeichnete Kooperationsvereinbarung wird in den kommenden Wochen umgesetzt.

Am 27. April ist die öffentliche Wettbewerbsausschreibung auf der Grundlage von Bildungsnachweisen und Prüfungen auf Italienisch und Deutsch veröffentlicht worden. Die Ausschreibung richtet sich an Personen im Alter unter 26 Jahren mit Zweisprachigkeitsnachweis. Sie dient zur Zulassung von 17 Marescialli-Anwärtern und -Anwärterinnen zum Ausbildungskurs an der „Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza” der Finanzwache.

Erstmals ist das Auswahlverfahren für junge Marescialli des Korps ausschließlich Personen vorbehalten, die sowohl die italienische als auch die deutsche Sprache beherrschen. Zudem werden die wichtigsten Prüfungen in Südtirol in Einrichtungen stattfinden, die das Land zur Verfügung stellt.

Die Bewerberinnen und Bewerber, die neben dem Zweisprachigkeitsnachweis auf Niveau B2 ein Abschlusszeugnis einer Oberschule (Reifezeugnis) besitzen oder dieses im laufenden Schuljahr erwerben müssen, können bei der Einreichung des Antrags die Sprache wählen, in der sie die Wettbewerbsprüfungen ablegen möchten.

Die Initiative, die das Generalkommando der Finanzwache genehmigt hat, ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol und dem Regionalkommando Trentino-Südtirol der Finanzwache und dient dazu, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die „Fiamme Gialle“ zu rekrutieren, die von Anfang an den Anforderungen des Landes Südtirol vollständig gerecht werden. Gleichzeitig wird damit das Recht der deutschsprachigen Bürgerinnen und Bürger gewährleistet, ihre Sprache im Umgang mit den öffentlichen Ämtern im Land zu verwenden.

Der Antrag um Teilnahme am Wettbewerb kann von Personen eingereicht werden, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und muss bis zum 27. Mai online unter https://concorsi.gdf.gov.it ausgefüllt werden. Auf der Website der Finanzwache (www.gdf.gov.it) finden sich zudem die Ausschreibung und alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen. Das Landeskommando erteilt Informationen zur Ausschreibung oder zur beruflichen Laufbahn.

Nach erfolgreichem Abschluss des Auswahlverfahrens erhalten die Bewerber Zugang zum dreijährigen Ausbildungsgang an der „Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza”. Nach Abschluss dieser Ausbildung erwerben die Teilnehmer den Universitätabschluss als „Rechtsfachkraft für Unternehmen“ (Operatore giuridico d’impresa).

In den nächsten Tagen wird das Landeskommando Bozen in Abstimmung mit der Landesverwaltung und den Schulämtern Informationsinitiativen starten, auch an Südtirols Schulen, um jungen Menschen die Aufgaben der Wirtschafts- und Finanzpolizei näherzubringen.