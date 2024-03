Florian Gasser erhält renommierten DGT-ITB Wissenschaftspreis 2024

Berlin/Feldthurns – In Berlin findet vom 5. bis 7. März die ITB Berlin statt – die grösste globale Messe rund um den Tourismus. Mit dabei der Feldthurnser Wissenschaftler Florian Gasser, der im Rahmen dieser Veranstaltung den renommierten DGT-ITB Wissenschaftspreis 2024 in der Kategorie “Beste Dissertation” verliehen bekam. “Es ist eine Ehre, dass meine Doktorarbeit diese internationale Auszeichnung erhält. Es zeigt, dass praxisrelevante Forschung geschätzt wird und dass meine jahrelange Forschung in der Forschungsgemeinschaft Anerkennung findet, was mich sehr freut”, so Gasser.

Die Forschungsarbeit hatte sich in einem Blind-Review-Verfahren bei der Fachjury durchgesetzt. In der Laudatio, die von Prof. Dr. Anna Klein gehalten wurde, wurde die herausragende Forschungsmethodik und die konkreten Handlungsableitungen für die Praxis als auch für die Forschung hervorgehoben.

Die Doktorarbeit von Florian Gasser, der an der Universität St. Gallen und der Freien Universität Bozen unterrichtet, dreht sich rund um die Auswirkungen der Sozialen Medien und von Influencern auf das (Kauf-)Verhalten der Touristen. Zum Beispiel konnte nachgewiesen werden, welchen Einfluss die Kennzeichnung von Werbepartnerschafen oder auch die Anzahl der Follower auf das Entscheidungsverhalten ausüben.

“Ich finde es spannend, wie wir uns als Menschen auch in den sozialen Medien in unseren Entscheidungsfindungen (unbewusst) beeinflussen lassen und es gibt hier noch zahlreiche Forschungslücken in der Konsumentenforschung, die noch genauer analysiert werden müssen, damit wir alle Bereiche unseres Entscheidungsverhaltens verstehen. Auch hinsichtlich der Gestaltung von nachhaltigerem Tourismus, kann dieses Verständnis hilfreich sein. Zusätzlich ist es ein sehr interdisziplinäres Thema, weil Theorien der Volkswirtschaft mit jenen der Psychologie und des Marketings aufeinandertreffen”, so Gasser.

Florian Gasser beschäftigt sich in seiner Forschung zudem mit Themen der Wahlforschung, Nachhaltigkeitsaspekte im Tourismus, der Klimadiplomatie und auch mit den digitalen Entwicklungen rund um AI und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Zum Feiern der Auszeichnung hatte Gasser übrigens wenig Zeit, da er als Delegierter für den Kongress der Europäischen Volkspartei in seinem Amt als Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei direkt nach Bukarest weitermusste.