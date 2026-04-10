Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Flugbegleiter streiken bei der Lufthansa
Streik dürfte zum Ausfall von mehr als 520 Flügen führen

Flugbegleiter streiken bei der Lufthansa

Freitag, 10. April 2026 | 08:18 Uhr
Streik dürfte zum Ausfall von mehr als 520 Flügen führen
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Um Mitternacht hat ein Streik des Kabinenpersonals bei der Lufthansa begonnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Gewerkschaft UFO in der Nacht auf Freitag. Der Streik dürfte zum Ausfall von über 520 Flügen bei der deutschen AUA-Muttergesellschaft führen. UFO moniert, weder in Sachen bessere Arbeitsbedingungen für die rund 19.000 Flugbegleiter noch beim Sozialplan für die rund 800 Beschäftigten der vor dem Aus stehenden Tochter Cityline habe sich die Arbeitgeberseite bewegt.

Die rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, heute bis 22.00 Uhr die Arbeit ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte große Ausstand in diesem Jahr bei Deutschlands größter Fluggesellschaft. Lufthansa hat zwar Gegenmaßnahmen angekündigt, gleichzeitig aber bereits im Vorfeld Hunderte Flüge gestrichen. Neben der Kernmarke wird auch die Regionaltochter Lufthansa Cityline bestreikt.

In Deutschland werden die Lufthansa-Fluglinien Discover, Lufthansa City und Eurowings nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen, wie der Konzern mitteilte. Auch die internationalen Töchter wie Austrian Airlines (AUA), Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti und ITA Airways würden versuchen, zusätzliche Frequenzen anzubieten und auf ihren Flügen von und nach Deutschland größere Flugzeuge einzusetzen. Bei der AUA werden auf den Verbindungen nach München und Frankfurt größere Maschinen zum Einsatz kommen, erklärte eine Sprecherin der Airline gegenüber der APA. Der Streik in Deutschland führe aber zu keinen Änderungen im AUA-Flugplan.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Kommentare
56
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Kommentare
44
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
38
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Kommentare
36
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Kommentare
35
Rauf auf den Berg, runter mit dem Preis
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 