Forbes Italia zeichnet Südtiroler Marketingchef aus

Von: Ivd

Terlan – Der Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften (VOG) ist erstmals in einem Ranking des Wirtschaftsmagazins Forbes Italia vertreten. Marketingleiter Hannes Tauber wurde von der Redaktion in die Liste I 100 volti del marketing e della comunicazione aufgenommen, die Persönlichkeiten auszeichnet, die in Italien prägende Impulse in Marketing und Kommunikation setzen.

Tauber, 42 Jahre alt und seit 2019 für das Marketing des Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften verantwortlich, ist einer der wenigen Vertreter aus dem Frische- und Agrarbereich, die in diesem Umfeld Berücksichtigung finden. Gerade deshalb hat die Nennung über die Person hinaus Signalwirkung: Die Südtiroler Obstwirtschaft, die in nationalen Marketing-Rankings bislang kaum präsent war, rückt damit stärker in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit.

Forbes Italia begründet die Auswahl jährlich anhand von Kriterien wie Innovationskraft, strategischer Wirkung und Sichtbarkeit der umgesetzten Projekte. Die Aufnahme in das Ranking ist keine Auszeichnung für einzelne Kampagnen, sondern spiegelt die kontinuierliche Arbeit und Positionierung eines Verantwortungsbereichs wider.

Tauber selbst verweist in diesem Zusammenhang auf den kollektiven Charakter des Erfolgs und hebt die Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette hervor – von den Obstbauern über die Genossenschaften bis zu externen Partnern. In den vergangenen Jahren setzte der VOG verstärkt auf gemeinsame Markenstrategien, um Südtiroler Äpfel internationaler zu positionieren.

Forbes zählt zu den weltweit bekanntesten Wirtschaftsmagazinen und veröffentlicht regelmäßig Ranglisten zu Wirtschaft, Innovation und gesellschaftlichen Entwicklungen. Eine Erwähnung gilt branchenübergreifend als Indikator für fachliche Relevanz – auch jenseits klassischer Industrie- und Technologiesektoren.