Freiwillige Feuerwehr Obermais: 3.071 Stunden für Ihre Sicherheit

Von: luk

Obermais – Mit großer Beteiligung der aktiven Mannschaft und zahlreicher Ehrengäste hielt die Freiwillige Feuerwehr Obermais ihre 58. ordentliche Hauptversammlung ab. Die geschlossene Präsenz unterstrich den hohen Stellenwert der Wehr im Dorfleben.

Kommandant Lukas Verdorfer zog Bilanz über ein intensives Jahr: 134 Alarmierungen, darunter neun Brandeinsätze und 105 technische Hilfeleistungen, sowie insgesamt 3.071 ehrenamtliche Stunden belegen den hohen Einsatz der 51 aktiven Mitglieder. Neben Einsätzen absolvierte die Wehr 56 Übungen und zahlreiche Weiterbildungen, um die professionelle Einsatzbereitschaft sicherzustellen.

Doch im Mittelpunkt standen nicht Zahlen. „Was bleibt, ist nicht die Zahl der Einsätze – was bleibt, ist der Zusammenhalt“, betonte der Kommandant. Führung bedeute „führen statt kommandieren“ und Verantwortung bewusst zu übernehmen.

Ein besonderer Moment war die Aufnahme neuer Mitglieder: Alexander Klotz und Elia Weiss legten den Feuerwehreid ab. Zudem wurden mehrere Probefeuerwehrleute – darunter erstmals auch eine Feuerwehrfrau – in die Wehr aufgenommen.

Damit setzt die Feuerwehr Obermais ein klares Zeichen für ihren Fortbestand. Die Meraner Bürgermeisterin Katharina Zeller würdigte in ihren Grußworten den Einsatz der Wehr und brachte die Wertschätzung der Gemeinde zum Ausdruck.

Für die Mannschaft war dies ein sichtbares Zeichen der Anerkennung – denn Feuerwehrdienst ist eine Arbeitsstelle ohne Lohn, aber nicht ohne Wertschätzung. Mit einem Dank an alle Unterstützer schloss der Kommandant die Versammlung mit einer klaren Botschaft: Sicherheit entsteht nicht zufällig. Wenn der Pager geht, steht niemand allein – die Feuerwehr Obermais steht bereit.