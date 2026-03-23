Frostsensor der Fachschule Laimburg im The Things Network TTN

Von: mk

Pfatten – Digitale Technologien spielen im modernen Obst‑ und Weinbau eine zunehmend wichtige Rolle. Präzise Mess‑ und Sensortechnik ermöglicht es, klimatische Entwicklungen in Echtzeit zu verfolgen und schneller auf Herausforderungen wie Frostereignisse zu reagieren. Um junge Menschen frühzeitig an diese Zukunftstechnologien heranzuführen, hat die vierte Klasse Obst‑ und Weinbau der Fachschule Laimburg in diesem Schuljahr ein besonders praxisnahes und fächerübergreifendes Projekt umgesetzt.

Unter fachkundiger Anleitung von Martin Thalheimer vom Versuchszentrum Laimburg bauten die Schüler einen Frostsensor komplett selbst, angefangen beim Löten der elektronischen Komponenten bis zum vollständigen Zusammenbau. Im Anschluss wurde der Sensor in das offene TTN‑Netzwerk (The Things Network) integriert. Dadurch können Temperaturdaten und Frostindikatoren künftig online und in Echtzeit abgerufen werden.

Ein zusätzlicher Höhepunkt des Projekts: Jeder Schüler durfte den selbst angefertigten Sensor mit nach Hause nehmen. Damit wird nicht nur das technische Verständnis vertieft, sondern auch der unmittelbare Bezug zur praktischen Anwendung im eigenen Umfeld gestärkt.

Die Fachschule Laimburg bedankt sich bei Martin Thalheimer für seine Unterstützung, Expertise und die motivierende Zusammenarbeit. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie digitale Kompetenzen und landwirtschaftliche Praxis sinnvoll miteinander verbunden werden können.