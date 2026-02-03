Fujifilm Healthcare Italia eröffnet Forschungssitz im NOI Techpark

Von: luk

Bozen – Die italienische Fujifilm-Tocher „Fujifilm Healthcare Italia“ hat heute die Eröffnung seines neuen Forschungs- und Entwicklungssitzes im NOI Techpark gefeiert. Mit dem Einzug des zwölfköpfigen Teams entsteht in Bozen ein strategischer Knotenpunkt für die Entwicklung digitaler Lösungen für das Gesundheitswesen – und ein weiterer Impuls für Fachkräfte, Know-how und Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschung in Südtirol.

Die Entscheidung für den NOI Techpark folgt dabei nicht allein infrastrukturellen Überlegungen: Fujifilm Healthcare Italia bringt Forschung und Entwicklung bewusst in ein Umfeld, das Austausch, Zusammenarbeit und anwendungsnahe Innovation fördert. Ein Innovationsviertel, das Unternehmen, Universität, Forschungsinstitute und Start-ups vernetzt – und so die Voraussetzungen schafft, Forschung schneller in konkrete Lösungen für das Gesundheitssystem zu übersetzen.

In den neuen Bozner Büros arbeitet fortan ein 12-köpfiges Team der Business Unit Software Research & Development – ein strategischer Bereich für Fujifilm Healthcare in Italien und Europa. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen für die Medizin, insbesondere auf der Vernetzung und Interoperabilität von Systemen, auf Datensicherheit sowie auf der Weiterentwicklung von Softwarearchitekturen, die klinische Abläufe unterstützen.

„Heute feiern wir weit mehr als einen physischen Umzug: Wir eröffnen eine neue Art zu arbeiten und zu innovieren“, erklärt Davide Campari, Managing Director von Fujifilm Healthcare Italia. „Der Einzug in den NOI Techpark bedeutet, unsere Forschungs- und Entwicklungskompetenzen in den Mittelpunkt eines Innovationsviertels zu stellen, das Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit und eine internationale Perspektive stärkt. Hier können wir die Entwicklung digitaler Lösungen zur Unterstützung von Gesundheitsfachkräften beschleunigen und konkret zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens beitragen.“

„Die digitale Transformation des Gesundheitswesens braucht robuste, interoperable Lösungen, die mit höchster Sorgfalt entwickelt werden“, so Kai Fukuzawa, Präsident von Fujifilm Italia und Fujifilm Healthcare Italia sowie Vizepräsident und Head of Medical Informatics bei Fujifilm Healthcare Europe. «Der Standort Bozen stärkt die Rolle Italiens als strategischer Hub für die Fujifilm-Softwareentwicklung in Europa.“

„Die Ansiedlung der Software-F&E-Einheit von Fujifilm Healthcare Italia im NOI Techpark ist ein weiterer Schritt zur Stärkung unserer Innovationslandschaft“, kommentiert NOI-Landesrat Philipp Achammer. „Die Präsenz eines Forschungs- und Entwicklungszentrums, das sich der digitalen Gesundheit und medizinischen Informatik widmet, entspricht voll und ganz unserer Mission, die Verbindung zwischen Forschung, Unternehmen und Territorium zu fördern – mit konkreter, nachhaltiger und internationaler Wirkung“, ergänzt Ulrich Stofner, CEO des NOI Techpark.

Mit dem neuen Forschungs- und Entwicklungssitz wird die Zusammenarbeit zwischen Fujifilm Healthcare Italia und dem NOI Techpark als langfristige strategische Partnerschaft ausgebaut – mit dem Ziel, Innovation im Gesundheitswesen voranzutreiben und Bozen als Referenzstandort für digitale Gesundheit und fortschrittliche Softwarelösungen weiter zu stärken. Für Südtirol bedeutet das: ein zusätzlicher Magnet für Expertise, hochqualifizierte Arbeitsplätze und neue Entwicklungsprojekte im Zukunftsfeld digitale Gesundheit.