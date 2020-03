Gampenpass soll aufgewertet werden

St. Felix – Kürzlich fand in der Bar „Felix“ in St. Felix die Jahresversammlung der Ortsgruppe Nonsberg des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) statt.

Dabei hat Ortsobmann Heinrich Weiss auf verschiedene gastronomische Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurückgeblickt. Weiss lobte auch den guten Draht zu den Verwaltungen der jeweiligen Gemeinden, die es erst möglich machen, solche Aktionen erfolgreich durchzuführen. „Die Löwenzahnwoche im Frühjahr und die Radicchiotage im Herbst erfreuen sich jedes Jahr über die Bezirksgrenzen hinaus großer Beliebtheit“, betonte Weiss.

Bezirksobmann Hansi Pichler ging in seinen Grußworten unter anderem auf die zu erwartenden Änderungen beim Raumordnungsgesetz ein. Weiters informierte Pichler über die Forderungen des HGV die sogenannten „wilden“ Vermietungen über Online-Buchungsplattformen, wie Airbnb, strenger zu kontrollieren.

Bürgermeisterin Gabriela Kofler lobte die Mitglieder für den Zusammenhalt und reichhaltige Tätigkeit, die angesichts des weitläufigen Gebietes am Nonsberg nicht immer einfach ist. Sie berichtete über ein größeres Projekt zur Aufwertung des Gampenpasses, welches das Gebiet stärken und, unter Einbindung der bereits bestehenden Strukturen, den Pass bekannter machen sollte. Hierzu ist bereits ein Planungswettbewerb im Gange.

Tourismusvereinspräsident Mirko Mocatti sprach die erschwerenden Umstände an, mit denen die Betriebe am Deutschnonsberg aufgrund der Abgeschiedenheit zu kämpfen haben. Deswegen sei es umso wichtiger, dass sie Nischen gesucht und in Form von Spezialitätenwochen, wie der Löwenzahn-und Radicchiowoche, sich darauf spezialisiert haben.

Doris Obkircher von der Unternehmensberatung im HGV referierte über Innovationsmöglichkeiten in den Betrieben mittels Änderung der eigenen Perspektiven.

Verbandssekretär Helmuth Rainer informierte abschließend unter anderem über aktuelle Bestimmungen der Steuergesetzgebung, die derzeit geltenden Möglichkeiten und Bestimmungen bei Förderungen sowie das umfangreiche Dienstleistungsangebot des HGV.