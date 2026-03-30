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lvh-Ortsversammlung in Laurein-Proveis

Gedenken an Othmar Weger

Montag, 30. März 2026 | 09:28 Uhr
Weger Othmar - OO Laurein
Foto: lvh
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Von: luk

Bozen – Die diesjährige Ortsversammlung des lvh in Laurein-Proveis war von einem besonderen Moment geprägt: Im Zentrum stand das Gedenken an den im vergangenen Jahr verstorbenen Ortsobmann Othmar Weger, dessen Wirken das Handwerk vor Ort nachhaltig geprägt hat.

Gleich zu Beginn eröffnete lvh-Ortsobmann Stephan Egger die Versammlung mit einer Gedenkminute für seinen Vorgänger. In seinen Worten wurde deutlich, welchen Stellenwert Weger für die Handwerksgemeinschaft hatte – sowohl auf Ortsebene als auch darüber hinaus.

lvh-Bezirksobmann Mathias Piazzi spannte in der Folge den Bogen zu aktuellen Entwicklungen im Verband. Er berichtete über Initiativen auf Bezirksebene und unterstrich die wichtige Rolle der Ortsobleute sowie der Mitgliedsbetriebe, die sich aktiv einbringen und die Angebote des lvh mittragen.

Einen Einblick in gesetzliche Neuerungen gab lvh-Bezirksbüroleiter Lorenz Tinkhauser, der über aktuelle Bestimmungen im Haushaltsgesetz informierte. Florian Egger vom lvh nutzte die Gelegenheit, um die Dienstleistungen des Verbandes hervorzuheben. Diese würden Betriebe insbesondere in Verwaltungsfragen entlasten und damit Zeit sowie Ressourcen sparen – ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit.

Auch Proveis’ Bürgermeister Ulrich Gamper fand persönliche Worte des Erinnerns. Er würdigte das ehrenamtliche Engagement Wegers, das weit über die Gemeinde hinaus Wirkung gezeigt habe.

Die Versammlung verband damit Rückblick und Ausblick: Sie zeigte einerseits die Spuren, die eine prägende Persönlichkeit hinterlassen hat, und andererseits die Geschlossenheit und Zukunftsorientierung des lokalen Handwerks.

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