Geldautomat mit Dolomiten-Design

Bozen – Für das Projekt des neuen Geldautomaten im WaltherPark in Bozen haben die Volksbank und das Studio Oberhauser gleich zwei Mal den „Better Future Design Award“ gewonnen: sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene. Es ist der erste Automat mit 3D-gedruckten Wandpaneelen. Die Umsetzung des Projekts wurde durch die Zusammenarbeit zwischen WaltherPark, Studio Oberhauser und den Teams „Facility Management“ und „Corporate Communication/Marketing“ der Volksbank ermöglicht.

In einer sich ständig verändernden Branche geht die Volksbank neue Wege und erweitert das klassische Geldautomaten-Konzept zu einem modernen Kontaktpunkt für ihre Kundinnen und Kunden. Dieser Ansatz entspricht den Markenwerten und der Identität als Regionalbank. Für die Umsetzung wählte die Volksbank den Südtiroler Designer Martin Oberhauser, der mit seiner Kompetenz und Erfahrung überzeugte. Sein Studio entwickelte ein Projekt, das Technologie, lokale Identität und Nachhaltigkeit verbindet.

Die Gründe für die Auszeichnung: Innovation und lokale Verwurzelung

Das Projekt wurde ausgezeichnet, weil es Innovation und lokale Verwurzelung verbindet. Die wellenförmigen Paneele greifen die Topografie der Dolomiten auf und machen den Geldautomaten zu einem Symbol der lokalen Landschaft. Diese Verschmelzung von modernem Design und regionaler Identität ist im Bankensektor einzigartig.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Bei dem Projekt standen Innovation und Umweltverantwortung im Mittelpunkt. Dank des 3D-Drucks konnten der Zementverbrauch und der Materialabfall reduziert werden, wodurch sich der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Methoden verringert hat. Da alle Produktionsprozesse nur wenige Kilometer vom Standort entfernt durchgeführt wurden, konnten die transportbedingten Emissionen begrenzt und die lokale Lieferkette gestärkt werden.

„Das Projekt im WaltherPark zeigt, dass Innovation und lokale Verankerung Hand in Hand gehen können. Diese Auszeichnung belohnt eine strategische Vision, die uns jeden Tag leitet: füreinander für die lokale Gemeinschaft, weitblickend auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet und geradlinig durch unsere Kompetenz und Professionalität“, so Mariano Paris, Leiter Corporate Communication und Marketing der Volksbank.

„Dieses Projekt ist eine Manifestation von progressivem Design, digitaler Transformation und nachhaltiger Bauweise. Wir sind sehr dankbar, dass wir dieses tolle Projekt gemeinsam mit dem Volksbankteam und WaltherPark umsetzen durften“, erklärt Martin Oberhauser, Designer und Gründer Studio Oberhauser.

„Wir sind besonders stolz darauf, dass der WaltherPark ein Ort ist, an dem Innovation, Design und regionale Identität auf so konkrete Weise miteinander verschmelzen. Als Projekt hat der WaltherPark finanzielle Mittel, Zeit und Fachkompetenz investiert, um das Design aller Geschäfte und Fassaden, einschließlich jener der Volksbank, zu optimieren. Der neue Geldautomat zeigt, wie auch ein alltäglicher Service zu einem hochwertigen Erlebnis werden kann, das die Dolomitenlandschaft, die Nachhaltigkeit und das lokale Know-how hervorhebt. Diese internationale Auszeichnung bestätigt unsere Vision: einen Raum zu schaffen, der mit der Gemeinschaft und der Region in Dialog tritt – ein Ort, an dem Architektur, Design und Innovation Hand in Hand gehen“, schließt Thibault Chavanat, CEO des WaltherParks.

Better Future Design Award

Der Better Future Design Award ist eine renommierte internationale Auszeichnung, die herausragende Leistungen im Design in verschiedenen Disziplinen (Produktdesign, Digitaldesign, Architektur, Grafikdesign usw.) würdigt und innovative sowie nachhaltige Projekte von Fachleuten und globalen Unternehmen hervorhebt. Mit dem Preis sollen die Bedeutung des Designs und die Fähigkeiten der Designer geehrt werden.