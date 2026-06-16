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Jahresversammlung der HGV-Ortsgruppe Brenner

Gemeinsam für ein starkes Gastgewerbe

Dienstag, 16. Juni 2026 | 13:31 Uhr
PM OV Brenner 2026
hgv
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Von: mk

Gossensass – Vor kurzem hat im Gasthof „Moarwirt“ in Gossensass die Jahresversammlung der Ortsgruppe Brenner des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stattgefunden. Im Mittelpunkt standen aktuelle Herausforderungen im Bereich Mobilität sowie die weitere touristische Entwicklung der Gemeinde.

HGV-Ortsobmann Günter Strickner verwies auf mehrere Themen, die derzeit gemeinsam mit Gemeinde und Tourismusverein vorbereitet oder weiterverfolgt werden. Dazu zählen unter anderem Überlegungen zu Interreg-Projekten, die Einrichtung eines Carsharing-Angebots sowie Maßnahmen zur Verbesserung der sogenannten letzten Meile für Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Gerade am Brenner brauche es bessere Lösungen, damit Gäste auch bei späterer Ankunft zuverlässig weiterreisen können. Positiv hervorgehoben wurde auch die MyLiftCard, mit der Einheimische die Aufstiegsanlagen vergünstigt nutzen können.

HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber informierte über aktuelle Schwerpunkte auf Bezirks- und Landesebene. Zu den zentralen Themen zählen weiterhin die Mobilität, die Mitarbeiterunterkünfte, und die Gemeindeentwicklungsprogramme. Tauber verwies zudem auf die laufenden Bemühungen des HGV in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Weiterbildung.

Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV, sprach über aktuelle verbandspolitische Themen und ging dabei auf die Tourismusakzeptanz und die Musterverordnungen des Gemeindenverbandes, etwa zu Wildcampen oder GIS-Ermäßigungen für Mitarbeiterunterkünfte ein. Bezirkskoordinator Reinhold Schlechtleitner informierte die Teilnehmer über HGV-Dienstleistungen und rechtliche Neuerungen. Michael Pichler, Bereichsleiter Baumanagement im HGV, gab zudem Einblicke in technologische Lösungen für ein effizienteres Hotelmanagement und zeigte auf, wie Betriebe schon heute Einsparungen erzielen und gleichzeitig langfristig Wirkung entfalten können.

In Vertretung des Bürgermeisters betonte Gemeindereferent Armin Plank die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, HGV und Tourismusverein. Gerade die vielen kleinen Familienbetriebe seien für die Gemeinde von großer Bedeutung und würden entsprechend geschätzt. Auch Harald Siller, Präsident der Tourismusgenossenschaft, hob die gute Vernetzung hervor.

Auch von Seiten der Liftgesellschaft wurde eine positive Bilanz gezogen. Präsident August Seidner berichtete von einer guten Wintersaison und verwies auf die Ausweitung der MyLiftCard auf das Wipptal.

Bezirk: Wipptal

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