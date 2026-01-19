Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > “Gemeinsam Südtirols Betriebe unterstützen”
hds und Garfidi starten kostenlose Finanzierungs- und Garantie-Beratungen

“Gemeinsam Südtirols Betriebe unterstützen”

Montag, 19. Januar 2026 | 11:08 Uhr
IMG_2948
hds
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Wirtschaftsverband hds baut sein Beratungsangebot für Südtirols Betriebe im Handel, in der Gastronomie und in den Dienstleistungen weiter aus: Ab Februar bietet der hds gemeinsam mit der Garantiegenossenschaft Garfidi professionelle Sprechstunden rund um Garantien und Finanzierung an.

„Ziel der Kooperation ist es, Betrieben einen niederschwelligen Zugang zu fachlicher Beratung zu ermöglichen und die Betriebe bestmöglich in diesen unternehmerisch essenziellen Themen zu unterstützen“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser. „Garfidi ist Südtirols größte Garantiegenossenschaft. Wir bieten maßgeschneiderte Kreditgarantien für kleine und mittlere Unternehmen und unterstützen diese im Kreditprozess“, ergänzt Garfidi-Präsidentin, Angelika Wiedmer.

Im Rahmen der Beratung unterstützt Garfidi Betriebe insbesondere bei Themen wie Garantien (unter anderem FCG, SACE, Garfidi), Finanzierungsstrukturen (Kredite, Darlehen, Konditionen, Rahmenausnutzung) sowie bei zentralen Finanzierungskennzahlen. Für vertiefende Analysen – etwa Businesspläne, Betriebsanalysen, Benchmarking und weitere Entwicklungsthemen – wird bei Bedarf an das Beratungsunternehmen des hds „inService“ verwiesen, um eine umfassende Begleitung sicherzustellen.

Die Sprechstunden finden in den hds-Büros Bozen, Meran, Brixen und Bruneck statt. Die im Rahmen dieser Kooperation erbrachte Beratung ist für hds-Mitglieder kostenlos.

 

Sprechstunden – Termine

Meran: 1. Donnerstag im Monat, 9.00–12.00 Uhr

Brixen: 2. Dienstag im Monat, 9.00–12.00 Uhr

Bruneck: 3. Mittwoch im Monat, 9.00–12.00 Uhr

Bozen: 3. Montag im Monat, 9.00–12.00 Uhr

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
73
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Kommentare
26
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
24
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
23
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Bis zu 18.000 Tote laut Bericht nach Protesten im Iran
19
Bis zu 18.000 Tote laut Bericht nach Protesten im Iran
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 