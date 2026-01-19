“Gemeinsam Südtirols Betriebe unterstützen”

Von: luk

Bozen – Der Wirtschaftsverband hds baut sein Beratungsangebot für Südtirols Betriebe im Handel, in der Gastronomie und in den Dienstleistungen weiter aus: Ab Februar bietet der hds gemeinsam mit der Garantiegenossenschaft Garfidi professionelle Sprechstunden rund um Garantien und Finanzierung an.

„Ziel der Kooperation ist es, Betrieben einen niederschwelligen Zugang zu fachlicher Beratung zu ermöglichen und die Betriebe bestmöglich in diesen unternehmerisch essenziellen Themen zu unterstützen“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser. „Garfidi ist Südtirols größte Garantiegenossenschaft. Wir bieten maßgeschneiderte Kreditgarantien für kleine und mittlere Unternehmen und unterstützen diese im Kreditprozess“, ergänzt Garfidi-Präsidentin, Angelika Wiedmer.

Im Rahmen der Beratung unterstützt Garfidi Betriebe insbesondere bei Themen wie Garantien (unter anderem FCG, SACE, Garfidi), Finanzierungsstrukturen (Kredite, Darlehen, Konditionen, Rahmenausnutzung) sowie bei zentralen Finanzierungskennzahlen. Für vertiefende Analysen – etwa Businesspläne, Betriebsanalysen, Benchmarking und weitere Entwicklungsthemen – wird bei Bedarf an das Beratungsunternehmen des hds „inService“ verwiesen, um eine umfassende Begleitung sicherzustellen.

Die Sprechstunden finden in den hds-Büros Bozen, Meran, Brixen und Bruneck statt. Die im Rahmen dieser Kooperation erbrachte Beratung ist für hds-Mitglieder kostenlos.

Sprechstunden – Termine

Meran: 1. Donnerstag im Monat, 9.00–12.00 Uhr

Brixen: 2. Dienstag im Monat, 9.00–12.00 Uhr

Bruneck: 3. Mittwoch im Monat, 9.00–12.00 Uhr

Bozen: 3. Montag im Monat, 9.00–12.00 Uhr