Gemeinsame Datenbank meteorologischer Parameter

Bozen – Die Landesregierung hat heute einer Verlängerung der Vereinbarung regionaler Dienste in Mittel- und Norditalien zur Führung einer Datenbank von Temperaturen und Niederschlägen zugestimmt.

In ihrer heutigen Sitzung hat die Landesregierung eine Verlängerung der Vereinbarung von öffentlichen Ämtern verschiedener Provinzen und Regionen in Norditalien und Mittelitalien zur Errichtung und Führung einer Datenbank von Temperaturen und Niederschlägen gutgeheißen. Die Südtiroler Landesregierung hatte vor 15 Jahren die Vereinbarung zur Errichtung einer Datenbank für den Austausch von Daten über Temperaturen und Niederschläge zwischen mehreren öffentlichen Körperschaften ohne Gewinnabsicht beschlossen und seither zweimal verlängert.

“Eine gemeinsame und großräumige Kartographie ermöglicht es, klimatische Veränderungen besser zu erkennen”, erklärt Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler: “Dank dieser Datenbank werden meteorologische, klimatologische und hydrologische Studien sowie die Erstellung thematischer Karten ermöglicht. Mit diesem Projekt werden zudem gemeinsame Standard-Kriterien festgelegt, um die Daten zu validieren und zu verarbeiten, was zu einer immer besseren Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen führt. Deshalb erachten wir es als notwendig, diese Vereinbarung für weitere fünf Jahre zu verlängern, außerdem sind wir auch für die Veröffentlichung eines überregionalen Niederschlags-Atlas.”

Die Verlängerung dieser Vereinbarung betrifft das Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz mit dem Pendant im Trentino und den regionalen Umweltagenturen (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA) des Piemont, von Ligurien, der Emilia-Romagna, der Lombardei, des Aostatals und von Friaul-Julisch Venetien für die Errichtung und koordinierte Führung einer Datenbank mit historischen Daten der täglichen Temperaturen und Niederschläge sowie das Warnzentrum der Marken, den Dienst für hydrogeologische Risiken und Bodenschutz in Umbrien und das Konsortium LAMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale, Labor für Umweltüberwachung und -modellierung) der Toskana.

Die Daten finden sich im Archivio Climatologico per l’Italia Centro Settentrionale www.arcis.it