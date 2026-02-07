Von: luk

Oberplanitzing – Zur Klausurtagung im heurigen 60. Jubiläumsjahr haben sich die Ehren- und Hauptamtlichen des Katholischen Familienverbandes Südtirol (KFS) am vergangenen Wochenende im Hotel Masatsch in Oberplanitzing eingefunden. Im Mittelpunkt standen zentrale Generationenfragen sowie die gemeinsame Findung und Ziel-Definition für das Jahresthema 2027.

Der erste Klausurtag war den KFS-Bezirksleiterinnen und -Bezirksleitern gewidmet und stand unter dem Leitthema „Generationen wirksam für zukünftige Ehrenamtsarbeit begleiten“. In einem themenbezogenen Workshop wurde deutlich, wie wichtig es für die ehrenamtliche Arbeit im Familienverband ist, unterschiedliche Generationen miteinander zu verbinden. Ziel war es, die Generationen X, Y, Z, Alpha und Beta besser zu verstehen und tragfähige Leitungs- und Kommunikationsstrategien zu entwickeln, um die Arbeit in den Bezirken und Zweigstellen nachhaltig zu stärken.

KFS-Präsidentin Sieglinde Aberham begrüßte an beiden Tagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und betonte in ihren Eröffnungsworten die große Bedeutung des gemeinsamen Austausches und der Zusammenarbeit zwischen Ehren- und Hauptamtlichen für eine zukunftsfähige Verbandsarbeit.

Am zweiten Klausurtag stand die Findung und inhaltliche Ausrichtung auf die Schwerpunkte 2027 im Fokus. Moderiert wurde die zweitägige Klausur von Birgit Dissertori, die die Teilnehmenden durch das Programm führte. Dabei wurde deutlich, dass sowohl Ehren- als auch Hauptamtliche regelmäßig mit herausfordernden Konfliktsituationen konfrontiert sind. Entsprechend lag ein Schwerpunkt auf der „Stärkung der Teamkultur“, dem professionellen Umgang mit Konflikten und dem Bewusstsein für emotionale Stolpersteine.

Mit praxisnahen Methoden des Konfliktmanagements erarbeiteten die Teilnehmenden Strategien, um Konflikte konstruktiv, wertschätzend und lösungsorientiert zu bewältigen und so die gemeinsame Arbeit im Sinne der Familien in Südtirol weiter zu stärken.