Gesellschafterversammlung der Sparkasse

Bozen – Im Rahmen der heutigen Gesellschafterversammlung ist die Bilanz des Geschäftsjahrs 2023 der Südtiroler Sparkasse genehmigt worden. Gleichzeitig wurde eine Dividendenausschüttung in Höhe von 35,1 Eurocent pro Aktie beschlossen. Außerdem hat die Gesellschafterversammlung entschieden, jeder/m Aktionär/in die Möglichkeit einzuräumen, die Ausschüttung der Dividende in Form von Sparkasse-Aktien anstatt in bar zu wählen.

Die Gesellschafterversammlung, an der etwa 500 Aktionär/-innen teilgenommen haben, hat die Bilanz des letzten Geschäftsjahres genehmigt, die einen Reingewinn von 82,2 Millionen (Mio.) Euro auf Gruppenebene und 55,0 Mio. Euro auf Bankebene aufweist.

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung wurde die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende in der Höhe von 21 Mio. Euro verabschiedet. Diese entspricht 35,1 Eurocent pro Aktie.

Außerdem hat die Gesellschafterversammlung entschieden, jeder/m Aktionär/in die Möglichkeit einzuräumen, die Ausschüttung der Dividende in Form von Sparkasse- Aktien anstatt in bar zu wählen, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war. Die Option, die Zuteilung der Dividende in Form von Aktien zu erhalten, kann eine Gelegenheit sein, weil sie nicht der Besteuerung in Höhe von 26% unterliegt, die hingegen für die Auszahlung in bar vorgesehen ist. Um die Option auszuüben, genügt es, den entsprechenden Vordruck in der Filiale innerhalb 19. April 2024 vormittags auszufüllen. Die Zuweisung der Aktien bzw. die Auszahlung der Dividende in bar erfolgt am 26. April 2024.

„Die Gesellschafterversammlung und die damit einhergehende Dividendenausschüttung markieren einen entscheidenden Moment für die Aktionärinnen und Aktionäre. Im Jahr 2023 verzeichnete die Sparkasse dank einer geschickten Unternehmensführung erneut ein äußerst positives Geschäftsergebnis, das durch einen signifikanten Anstieg der Rentabilitätskennzahlen gekennzeichnet war. Aufgrund dessen wird vorgeschlagen, erneut eine hohe Dividende auszuschütten, in der Zuversicht, unsere Aktionärinnen und Aktionäre zufrieden zu stellen,“ erklärt Präsident Gerhard Brandstätter.

„Im Jahr 2023 haben wir ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis erzielt, und wir sind überzeugt, dass die Dividende ein konkretes Zeichen des Dankes für das Vertrauen ist, das unsere Aktionärinnen und Aktionäre uns stets entgegengebracht haben.,“ fügt Vize- Präsident Carlo Costa hinzu.

„Die Zufriedenheit von Aktionärinnen und Aktionären hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen nicht nur die Höhe der Dividende, sondern auch die Wachstumsaussichten des Unternehmens, die Solidität unseres Geschäftsmodells sowie unsere Investitionsstrategie. In den letzten sechs Jahren haben wir 77,4 Millionen Euro an Dividenden ausgeschüttet, zu denen noch die 21 Millionen bezogen auf das Geschäftsjahr 2023 hinzukommen. Dadurch, dass wir unseren Aktionärinnen und Aktionären ermöglichen, die Ausschüttung der Dividende in Form von Sparkasse-Aktien anstatt in bar zu wählen, geben wir ihnen die Möglichkeit, nicht nur eine Steuervergünstigung in Anspruch zu nehmen, sondern auch zum künftigen Wachstum der Sparkasse beizutragen,“ erklärt der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.