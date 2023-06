Gewerkschaften setzen Zeichen für höhere Löhne und mehr Kaufkraft

Bozen – „Es reicht nicht“ – unter diesem Motto halten die Südtiroler Gewerkschaftsbünde ASGB, AGB/CGIL, SGBCISL und UIL-SGK am Dienstag, 6. Juni ab 17.00 Uhr am Magnago-Platz in Bozen eine Kundgebung ab, um angesichts der massiven Preissteigerungen ihren Forderungen nach höheren Löhnen und mehr Kaufkraft Nachdruck zu verleihen.

„Wir fordern Antworten auf die massiven Preissteigerungen, die viele Menschen in große Schwierigkeiten bringen. Die Arbeitgeberverbände sind gefordert, die Löhne spürbar anzuheben, die Politik muss konkrete Schritte zur Unterstützung von Arbeitnehmern und Rentnern setzen; dies besonders für Personen mit niedrigen und mittleren Einkommen“, so die Gewerkschaften.

Der Kundgebung sind Ende Mai acht Bürgerversammlungen vorausgegangen, bei denen die gewerkschaftlichen Forderungen vorgestellt und mit den anwesenden Arbeitnehmern, Rentnern und interessierten Bürgern diskutiert worden waren. Die Forderungsplattform war am 5. Mai der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Gefordert werden unter anderem im Privatsektor ein fixes lokales Lohnelement von 150 Euro brutto in Vertragsbereichen, wo ein solches bisher noch nicht vorgesehen ist bzw. die Aufstockung auf 150 Euro wo in Zusatzverträgen bereits vorhanden. Für den öffentlichen Dienst werden angemessene Geldmittel für die Vertragserneuerung 2022-2024 und allgemein die Anpassung von einkommensstützenden Leistungen an die Inflation verlangt.

Die Gewerkschaften beabsichtigen zudem, im Rahmen der Kundgebung die Landtagsfraktionen zu treffen, um ihre Forderungen vorzustellen.

Die Gewerkschaften rufen alle Interessierten auf, an der Kundgebung teilzunehmen, um ihre Stimme zu erheben und ein starkes Zeichen in Richtung Arbeitgeber und Politik zu setzen. „Eine große Beteiligung der Bevölkerung an der Kundgebung kann einen wesentlichen Unterschied machen“, appellieren die Gewerkschaften.

Um die Teilnahme zu erleichtern, haben die Gewerkschaften einen Bus-Zubringerdienst organisiert. Busse starten:

– ab Sterzing (Steindl-Parkplatz) um 14.30 Uhr mit Zwischenstopp in Brixen (Disco Max) um 15.15 Uhr; Anmeldungen bei Josef Lazzari T 342 1227676

– ab Mals (Oberschulzentrum) um 14.15 Uhr, ab Schluderns (Bushaltestelle Time) und 14.30 Uhr, ab Schlanders (Bushaltestelle Post) um 14.55 Uhr, ab Latsch (Bushaltestelle Kirche) um 15.05 Uhr, ab Naturns (Bushaltestelle Zentrum) um 15.45 Uhr; Anmeldungen unter schlanders@asgb.org bzw. T 0473 730464

– ab Bruneck (Busbahnhof) um 15.00 Uhr; Anmeldungen unter bruneck@sgbcisl.it