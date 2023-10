Gewinnerinnen und Gewinner in der Handelskammer prämiert

Bozen – Vergangene Woche wurden die drei Gewinnerprojekte des Wettbewerbs „Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft“ (Ausgabe: Wintersemester 2022/23) mit einem Preisgeld von je 1.500 Euro ausgezeichnet. Die nächste Ausgabe des Wettbewerbs beginnt am 1. Dezember 2023.

Auch im Wintersemester 2022/23 hatten sich viele Studierende am Wettbewerb beteiligt und die Forschungskonzepte ihrer Bachelor- und Masterarbeiten zu Themen über die Südtiroler Wirtschaft eingereicht. Drei Abschlussarbeiten konnten die Jury qualitativ besonders überzeugen und wurden in der Handelskammer Bozen prämiert. Die Gewinner/innen stellten die Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten vor und erhielten ein Preisgeld von je 1.500 Euro.

Die Masterarbeit von Daniela Nairz aus Rumo (Nonstal) trägt den Titel „Die Relevanz der Public Service Motivation für die Mitarbeiterzufriedenheit im deutschsprachigen Raum: Eine Analyse am Beispiel der Südtiroler Gemeindeverwaltung“. Sie befragte Gemeindeangestellte in Südtirol, um die Arbeitsmotivation und Mitarbeiterzufriedenheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu untersuchen. Dabei berücksichtigte sie unter anderem auch verschiedene Berufsbilder, Funktionsebenen und Ortschaften.

Indrit Lleshi aus Naturns widmete sich in seiner Masterarbeit „Machine learning algorithms to determine the loan eligibility of Italian families“ verschiedenen Machine Learning-Algorithmen zur Bestimmung der Kreditwürdigkeit von Familien. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung von künstlicher Intelligenz Vorteile für Banken bietet. Die Wahl eines Algorithmus sollte sorgfältig getroffen werden und hängt vom Geschäftsmodell der Bank und ihrem Kreditvergabeprozess ab.

Auch Alan Bortolotti aus Trient beschäftigte sich mit dem Thema künstliche Intelligenz. In seiner Masterarbeit „Machine learning models for bankruptcy and financial disstress prediction: Empirical evidency from Italy” legte er den Fokus allerdings auf die Vorhersage von Konkursen. Die Ergebnisse bestätigen, dass Konkurse bis zu drei Jahre vor der Einleitung des Verfahrens mit einem angemessenen Genauigkeitsgrad vorhergesagt werden können.

„Die Gewinnerprojekte verdeutlichen die Vielseitigkeit der Südtiroler Wirtschaft und zeigen, dass sie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Die Technologien der künstlichen Intelligenz werden auch für die Südtiroler Unternehmen immer wichtiger. Die Forschungsarbeiten könnten daher ein Ansporn sein, diese Technologien vermehrt in der betrieblichen Praxis einzusetzen“, betont WIFO-Direktor Georg Lun.

Im Wintersemester 2023/24 geht der Wettbewerb „Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft“ in die nächste Runde: Vom 1. Dezember 2023 bis 31. Januar 2024 können interessierte Student/innen ihre Bewerbungen einreichen. Die drei besten Exposés werden mit je 1.500 Euro ausgezeichnet. Das Anmeldeformular und weitere Informationen zum Wettbewerb sind auf der Webseite www.wifo.bz.it/thesis zu finden.