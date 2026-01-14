Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Gold und Silber weiter auf Rekordkurs
Edelmetalle, vor allem Gold, gelten als sicherer Hafen für Anleger

Gold und Silber weiter auf Rekordkurs

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 12:52 Uhr
Edelmetalle, vor allem Gold, gelten als sicherer Hafen für Anleger
APA/APA/dpa/Arne Dedert
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Die Edelmetalle Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten stark gefragt – beide setzen ihre Rekordrally fort. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kletterte am Mittwoch um bis zu 1,2 Prozent auf 4.639 US-Dollar (3.980,61 Euro). Der Silberpreis zog um bis zu fünf Prozent auf 91,5535 Dollar an und lag damit erstmals über der Marke von 90 Dollar. Andere für die Industrie ebenfalls wichtige Edelmetalle wie Kupfer und Zinn kosteten ebenfalls so viel wie noch nie.

Die Gründe für den weiteren Anstieg sind die gleichen wie in den vergangenen Tagen. So sorgt die sich weiter zuspitzende Lage im Iran für Unsicherheit bei Investoren, die deshalb Geld in als sichere Häfen geltende Anlageklassen wie Gold schieben. Zudem gilt die zunehmende Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Experten zufolge weiter als Treiber für die Aufwärtsbewegung, vor allem bei Gold.

Sicherer Hafen

Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Auch bei Kupfer und Zinn sorgt die weiter hohe Nachfrage aus der Industrie für Kursaufschläge.

Gold liegt in diesem Jahr bereits wieder mehr als sieben Prozent im Plus. Das gelbe Edelmetall war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher; im laufenden Jahr ging es bisher um mehr als ein Viertel nach oben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
47
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
43
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
31
Sicherer Job – leeres Sparschwein
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Kommentare
27
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Schock in Meran: Jugendlicher raubt Teenager aus
Kommentare
22
Schock in Meran: Jugendlicher raubt Teenager aus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 