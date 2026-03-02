Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Goldpreis legt nach Eskalation im Nahen Osten kräftig zu
Goldpreis bewegt sich nach Einbruch wieder in Richtung Rekord

Goldpreis legt nach Eskalation im Nahen Osten kräftig zu

Montag, 02. März 2026 | 06:49 Uhr
Goldpreis bewegt sich nach Einbruch wieder in Richtung Rekord
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Gold hat sich am Montag wegen der Eskalation im Nahen Osten in den ersten Handelsminuten wie erwartet deutlich verteuert. Auch der Preis für Silber zog kräftig an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete im frühen Handel bis zu 5.393 Dollar (4.568,40 Euro) und damit 2,2 Prozent mehr als am Freitag. Damit baute der Goldpreis seine Gewinne der vergangenen Woche aus und nähert sich damit wieder so langsam dem Rekordhoch von fast 5.600 Dollar Ende Jänner an.

In den Wochen nach dem Höchststand war der Kurs zeitweise unter die Marke von 4.500 Dollar abgerutscht, bevor er sich in den vergangenen Wochen wieder kräftig erholte. Seit Ende 2025 kletterte der Goldpreis um fast ein Viertel nach oben, und das, nachdem er im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von 65 Prozent das höchste Jahresplus seit 1979 eingefahren hatte. Gold gilt bei vielen Anlegern als sogenannter sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten.

Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, ein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spaltende Kundgebung
Kommentare
102
Spaltende Kundgebung
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Kommentare
76
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Kommentare
44
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
42
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Kommentare
32
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 