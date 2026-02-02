Großes Interesse am Gesprächsabend der MS-Vereinigung

Von: luk

Bozen – Auf großes Interesse ist der Gesprächsabend der Multiple-Sklerose-Vereinigung Südtirol gestoßen, der am vergangenen Donnerstag in der Mailandstraße in Bozen stattfand. Zahlreiche Betroffene, Angehörige sowie Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen rund um die Erkrankung zu informieren und Erfahrungen auszutauschen.

Als Gastreferent war der Neurologe Dr. Giosuè Gulli vom Krankenhaus Bozen eingeladen. In einem kurzen Impulsreferat ging er auf die aktuelle Situation von MS-Patientinnen und -Patienten ein und beleuchtete medizinische Herausforderungen, mit denen Betroffene im Alltag konfrontiert sind.

Im Zentrum der Veranstaltung stand jedoch vor allem der offene Austausch. Viele Wortmeldungen aus dem Publikum, persönliche Erfahrungsberichte und angeregte Diskussionen prägten den Abend. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, Fragen direkt an einen Facharzt richten zu können.

Die Multiple-Sklerose-Vereinigung Südtirol zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden und kündigte an, auch künftig Informations- und Gesprächsabende dieser Art zu organisieren.