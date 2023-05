Österreich: Grüne Wirtschaft will fleischlose Kochlehre

Kochlehrlinge müssen in ihrer Ausbildung Fleisch zubereiten, ein neuer Lehrberuf zum “vegan/vegetarischen Koch/Köchin” könnte das ändern. Die Grüne Wirtschaft hat dazu einen Antrag gestellt, über den der Fachverband Gastronomie am Dienstag abstimmt. Durch das verpflichtende Zubereiten von Fleisch blockiere man fleischlose Betriebe, die ausbilden wollen und Jugendliche, die gerne lernen würden, sagte Joachim Ivany von der Grünen Wirtschaft am Freitag vor Journalisten.

Die Idee sei, mit der fleischlosen Kochlehre, eine Variante der bereits bestehenden Kochlehre zu schaffen. “Es soll im Prinzip eine komplett gleichwertige Ausbildung sein, nur einfach ohne den Fleischbetrieb”, so Ivany, der für die Grüne Wirtschaft in der Wiener Fachgruppe Gastronomie sowie im Fachverband Gastronomie der Wirtschaftskammer sitzt. Die Wiener Fachgruppe Gastronomie habe dem Antrag bereits zugestimmt. Am Dienstag stimmt nun der Fachverband Gastronomie Österreich darüber ab. Nimmt dieser den Antrag an, soll er sich bei den zuständigen Stellen, also im Arbeitsministerium, dem Bundes-Berufsausbildungsbeirat (BBAB) und dem Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) dafür einsetzen, dass der Lehrberuf eingeführt wird, wie es im Antrag lautet.

“Wir reden in der Gastronomie irrsinnig viel von einem Fachkräftemangel”, sagte Ivany, der selbst ein Lokal in Wien betreibt. Gleichzeitig gebe es die 20 bis 25 Prozent der 15 bis 29-Jährigen, die sich fleischlos ernähren. “Die verlieren wir für die Gastronomie komplett, weil jeder Lehrbetrieb in Österreich aktuell Fleisch im Speisenangebot haben muss, um Köche ausbilden zu dürfen.” Mit der fleischlosen Kochlehre gehe man jedoch nicht auf den Fachkräftemangel in der klassischen Wirtshausgastronomie ein, stellte Ivany klar. Denn niemand, der an der vegan/vegetarischen Kochlehre interessiert sei, “würde jemals in einem klassischen Wirtshaus essen und schon gar nicht eine Lehre dort machen”.

Für die Einführung eines neuen Lehrberufs seien österreichweit 25 Lehrlinge pro Jahr nötig. Im Rahmen einer Blitzumfrage habe man rund 20 Gastronomiebetriebe gefunden, die Lehrlinge im neuen Lehrberuf ausbilden würden und rund 70 Personen, die eine solche Lehre absolvieren würden, sagte Johannes Gilli von der Veganen Gesellschaft Österreich. Laut dieser gibt es in Österreich rund 200 vegetarische Lokale und rund 100 vegane Restaurants.