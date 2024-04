Gutes Geschäftsjahr 2023 abgeschlossen

Bozen – Gute Ergebnisse, eine ausgezeichnete Kreditqualität und wertvolle Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit legt die Raiffeisen Landesbank Südtirol im Geschäftsjahr 2023 vor. Einige Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsrats wurden bei den Wahlen anlässlich der heutigen Gesellschafterversammlung neu berufen.

Entgegen der prognostizierten stärkeren Wachstumsabschwächung erwies sich der gesamte Wirtschaftsstandort Südtirol erneut als sehr resilient. Das Wachstum in Südtirol im Jahr 2023 war besser, als von der Raiffeisen Landesbank Südtirol erwartet. Die schrittweise Anhebung des Leitzinses seitens der Europäischen Zentralbank von 2,5 auf 4,5 Prozent, eine weiterhin hohe Inflation und volatile Finanzmärkte prägten das Geschäftsjahr 2023.

„Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat im Geschäftsjahr 2023 wichtige Projekte umgesetzt und ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet. Wir haben uns auf unsere Kernaufgabe konzentriert, die Raiffeisenkassen in ihrem Geschäft unterstützt und Unternehmen und Familien im Land die benötigten Finanzlösungen und Dienstleistungen geliefert. Die Zahlen geben uns Recht. Zudem haben wir unsere Anstrengungen beim Thema Nachhaltigkeit weiter intensiviert“, sagt Präsident Hanspeter Felder.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol hat die Aufgabe, die 39 Raiffeisenkassen Südtirols bei ihrer Banktätigkeit zu unterstützen. Sie stellte den Raiffeisenkassen auch im abgelaufenen Jahr vielseitige Bank-Dienstleistungen und Produkte in hoher Qualität zur Verfügung und arbeitete vor allem bei der Vergabe von Krediten eng mit ihnen zusammen. Darüber hinaus wurde die gesamte Organisation gestärkt, indem zusätzliche Einlagen gesammelt wurden.

Neuwahl des Verwaltungs- und Aufsichtsrats

„Ein Großteil der Mitglieder der Gesellschaftsorgane wurde heute im Amt bestätigt. Die Aktionäre legen Wert auf Konstanz und sind mit unserer Arbeit zufrieden“, so Hanspeter Felder, wiedergewählter Präsident der Raiffeisen Landesbank Südtirol AG.

Dem Verwaltungsrat gehören nun an:

Comploi Jelena, Hanspeter Felder, Wolfram Gapp, Peter Paul Heiss, Jakob Franz Laimer, Georg Mutschlechner, Paulina Schwarz, Skocir Veronika, Manfred Wild.

Hanspeter Felder wurde als Präsident in der ersten Verwaltungsratssitzung heute Nachmittag bestätigt.

Der Aufsichtsrat wurde ebenfalls neu bestellt und besteht nun aus Hubert Berger, Hildegard Oberleiter und Markus Reichhalter. Präsident des Aufsichtsrates ist Herr Hubert Berger.

Ersatzaufsichtsräte sind Roland Stuefer und Martina Malfertheiner.

Hohes Kundenvertrauen

„Die wichtigste Grundlage für unser Geschäft sind zufriedene Kunden. Diese gaben uns bei unserer Kundenumfrage auch im Jahr 2023 die sehr gute Note von 8,7. Wir sind stolz darauf, dass wir diese hohe Bewertung schon seit einigen Jahren halten können und arbeiten daran, uns weiter zu verbessern“, so Felder weiter.

Im November 2023 bestätigte Moody‘s die Bonität der RLB mit der sehr guten Note “Baa1” für Einlagen und hob auch das Emittenten-Rating „Baa1“ für Emissionen an. „Außer der Raiffeisen Landesbank Südtirol können nur einige wenige in Italien ansässige Banken diese Bewertung von Moody’s vorweisen. Unsere Kunden vertrauen uns und haben erneut ihr Kapital bei uns anlegt“, so Generaldirektor Simon Ladurner.

Das sehr gute Rating der Landesbank veranlasste wiederum private und institutionelle Kunden ihr Kapital bei der Raiffeisen Landesbank zu veranlagen. Die direkten Kundeneinlagen inklusive Obligationen sind um 5,41 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gewachsen und die Gesamteinlagen positionierten sich bei 2,24 Milliarden Euro (-5,55 Prozent).

Die indirekten Einlagen (Investmentfonds, Obligationen Dritter, Aktien, Lebensversicherungen) beliefen sich zum Jahresende auf 3,04 Mrd. Euro (+10,08%).

Zuverlässige Kredite für Südtiroler Unternehmen

„In enger Zusammenarbeit mit den Raiffeisenkassen machten wir für die Südtiroler Unternehmen und Privatpersonen auch im Jahr 2023 die nötigen Gelder flüssig. Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dämpften allerdings die Investitionsfreudigkeit der heimischen Wirtschaft“, erläutert Felder. Die von der Raiffeisen Landesbank Südtirol vergebenen Kredite sind im Jahr 2023 von 1,94 Mrd. Euro auf nunmehr 1,80 Mrd. zum 31.12.2023 gesunken. Dies entspricht einer Abnahme von 7,20 Prozent.

Nachhaltige Finanzierungen

„Die Raiffeisen Landesbank Südtirol setzt sich intensiv mit den normativen Entwicklungen im Bereich Sustainable Finance and Banking auseinander. Wir sind von der strategischen Bedeutung dieses Themas überzeugt und setzen dementsprechend weiterhin Maßnahmen, um auch unsere Kreditvergabe nachhaltig auszurichten“, so Felder weiter.

Bis zum 31.12.2023 wurden „Green Loans“ und „Sustainable Loans“, also ESG-konforme Kreditlinien, über ein Gesamtvolumen von knapp 65 Mio. Euro genehmigt. Zum Bilanzstichtag waren knapp 56,6 Mio. Euro davon ausgezahlt.

Sehr gute Kreditqualität

„Trotz hohem Zinsniveau sind unsere Kunden sehr zuverlässig und in der Lage, die Kreditraten pünktlich zu zahlen. Die Qualität der vergebenen Kredite ist sehr gut“, sagt Ladurner. Die Raiffeisen Landesbank Südtirol geht seit jeher vorsichtig bei der Vergabe der Kredite vor. Das hat sich bewährt.

Gute Rentabilität im Kerngeschäft

Die Geld- und Kapitalmarktzinssätze sind im Jahr 2023 rapide auf ungewohnt hohe Niveaus angestiegen. Lag der Leitzins der Europäischen Zentralbank Anfang des Jahres 2023 noch bei 2,5 Prozent, so wurde dieser im Laufe des Jahres auf 4,5 Prozent gesteigert. Der Zinsüberschuss stieg um 30,54 Prozent auf 64,89 Mio. Euro an. Der Provisionsüberschuss positionierte sich mit 19,19 Mio. Euro um 6,21 Prozentunter dem Wert des Geschäftsjahres 2022. Diese Entwicklung ergibt sich daraus, dass ein institutioneller Kunde seine Vermögensverwaltung von der RLB in eine andere italienische Bank übertragen hat.

Effiziente Struktur

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol achtet auf den disziplinierten Umgang mit den Ressourcen. Das „Cost-Income“-Verhältnis, das bekannteste Maß für Effizienz bei Banken, liegt mit 44,12 Prozent im europäischen Spitzenfeld.

Solide Kapitalbasis

Das Eigenvermögen der Raiffeisen Landesbank Südtirol liegt mit 485 Mio. Euro um 8,73 Prozent über dem Vorjahreswert. Dies ist maßgeblich auf die positive Wertentwicklung der Wertpapiere im Eigenportefeuille und auf das sehr gute Geschäftsergebnis zurückzuführen.

Die harte Kernkapitalquote (sogenannte „CET 1-Quote”) bleibt mit 21,13 Prozent mehr als doppelt so hoch wie aufsichtsrechtlich vorgegeben.

Sehr gutes Ergebnis

„Unsere hohe Kapitalausstattung und das stabile Geschäftsmodell sind eine solide Basis, um konstant und effizient zu wachsen und die angestrebten Ergebnisse zu liefern. Trotz des unsicheren Umfelds wurden wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen. Der erwirtschaftete Reingewinn trägt zur Stabilität der Raiffeisen-Organisation bei“, sagt Felder. Der Gewinn vor Steuern liegt bei 36,84 Millionen Euro, der Reingewinn beträgt 25,32 Millionen Euro.

Die Gesellschafterversammlung hat heute die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von acht Mio. Euro beschlossen. Dies entspricht einer Rendite auf das eingezahlte Kapital von 3,20 Prozent.

Nachhaltiges Wirtschaften im Fokus

Seit einigen Jahren veröffentlicht die Raiffeisen Landesbank Südtirol auf freiwilliger Basis einen Nachhaltigkeitsbericht. So wurden von der Raiffeisen Landesbank Südtirol mit dem Emissionserlös der ausgegebenen nachhaltigen Anleihen ökologisch und/oder sozial nachhaltige und extern geprüfte Projekte finanziert, die einen messbaren positiven Effekt auf die Umwelt und auf die Gesellschaft haben. Ende 2023 hat die Bank den dritten Mobilitätsplan erstellt, um die nachhaltige Mobilität zu fördern. Zu den Maßnahmen dieses Plans zählen der bewährte Pendlerbeitrag, die Veranstaltung einer Fahrradwerkstatt für Mitarbeiter*innen und Kunden*innen sowie die neuen Elektro-Carsharing Autos.

Zudem wurden verschiedene Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt, wie z.B. die Mitarbeit am Nachhaltigkeitswettbewerb der Südtiroler Raiffeisenkassen, die Unterstützung des Vereins „dormizil“ über die Crowdfunding-Plattform und verschiedene Referententätigkeiten. Außerdem wurden verschiedene Aktionstage für die Mitarbeiter*innen angeboten. Dazu zählen die Teilnahme am Cleanup Day, bei welchem 28,4 km von Wanderwegen in Villnöss gesäubert wurden, die Teilnahme am Südtiroler Firmenlauf und die Unterstützung der Landestafel / banco alimentare durch Freiwilligendienste.

„Im Jahr 2023 haben wir wieder einige ESG-Aktionen organisiert. Auch bei unseren Anlage- und Kreditprozessen legen wir großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Wir wollen klimaneutral sein und kommen diesem Ziel jedes Jahr näher“, kommentiert Ladurner zufrieden.

Ausblick

Zum heutigen Zeitpunkt ist es schwierig, die weitere wirtschaftliche Entwicklung genau abzuschätzen, da das Umfeld von großer Unsicherheit geprägt bleibt. Das Jahr 2024 dürfte, laut Prognosen zu einer weiteren Fortsetzung des globalen wirtschaftlichen Wachstums auf dem Niveau des Vorjahres führen, auch wenn das Niveau von vor der Pandemie nicht mehr erreicht werden wird.

Trotzdem gibt es einige wichtige Momente, die zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum als prognostiziert, vor allem in Europa und den USA, werden könnten. So wird im Allgemeinen von sinkenden Leitzinsen spätestens ab der zweiten Jahreshälfte sowohl in Europa als auch den USA und einer expansiveren Kreditpolitik der Zentralbanken weltweit ausgegangen. Auch dürften die größten Probleme im Welthandel, wie die Unterbrechung der Handelsrouten über das rote Meer und den Kanal von Panama, welche wieder normal befahrbar sein sollten, beseitigt werden. Die weltweiten Inflationsraten dürften laut Prognosen weiter zurückgehen, und zwar ausgelöst durch einen weiteren Rückgang der Rohstoff- und Energiepreise.

Die EZB und die US Fed werden auf diese Entwicklung, laut allgemeinem Dafürhalten, mit einer ersten Zinsreduzierung gegen Mitte des Jahres reagieren, was auch zu einem weiteren Rückgang der Zinsstrukturkurve führen wird. Die Aktienkurse werden hierdurch befeuert werden.

Die Raiffeisen Landesbank Südtirol wird den neu erstellen Strategieplan 2024-2027 im Jahr 2024 mit gezielten Maßnahmen konkretisieren und mit der Umsetzung beginnen. Die Schwerpunkte liegen darin, mit einem wertschätzenden Verhalten nach innen und außen die bisher aufgebauten Werte zu erhalten und weiter zu steigern. Sowohl der Mehrwert für die Raiffeisenkassen, die Kunden und das Einzugsgebiet als auch die Effizienz, Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Bank sollen gesteigert werden. Die konsequente Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit wird auch im Jahr 2024 weiter ausgebaut.

„Um die Ziele des Strategieplans 2024-2027 zu erreichen, werden wir die Organisationsstruktur im laufenden Jahr an die neuen Anforderungen angepasst und es weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnehmen. Wir gehen für das Geschäftsjahr 2024 von einem bescheidenen Wachstum sowohl bei den Kundeneinlagen als auch bei den Ausleihungen aus. Die geringen Risiken und die gute Kapitalausstattung bieten eine solide Basis für die kraftvolle Umsetzung der geplanten Veränderungen“, sagt Simon Ladurner.