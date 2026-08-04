Handelskammer Bozen: Elf neue Mentorinnen geschult

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Erfahrene Unternehmerinnen stehen Jungunternehmerinnen im Zuge des Mentoring-Programmes der Handelskammer Bozen unterstützend zur Seite. Kürzlich haben elf weitere Frauen die Schulung zur Mentorin erfolgreich absolviert.

Von Profis lernen, so lautet die Devise des Mentoring-Programmes der Handelskammer Bozen. Elf erfahrene Unternehmerinnen wurden kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums und den Verbänden für ihre ehrenamtliche Aufgabe als Mentorinnen geschult. In Zukunft können sich Jungunternehmerinnen mit ihren Fragen an sie wenden.

„Die geschulten Mentorinnen geben Jungunternehmerinnen Tipps für den Unternehmensstart und stehen ihnen unterstützend zur Seite. Wer schon langjährige Erfahrung im eigenen Gewerbe hat, kann Neustarterinnen wichtige Hinweise mit auf den Weg geben“, so Annemarie Kaser, Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen.

Ziel der Schulung war es, die Unternehmerinnen auf ihre Aufgaben als Mentorinnen vorzubereiten. Sabine Fischer, Unternehmerin, Unternehmensberaterin sowie Business- und Karrierecoach, leitete die Ausbildung der künftigen Mentorinnen. Sie vermittelte die Grundlagen des Mentorings und gab den Teilnehmerinnen konkrete Werkzeuge an die Hand, um junge Unternehmerinnen und Gründerinnen bei der Entwicklung ihrer beruflichen Ideen zu begleiten. Im Mittelpunkt der Schulung standen die Vorbereitung von Mentoring Gesprächen, zielorientierte Gesprächstechniken, der Einsatz einfacher Begleitinstrumente sowie die Bedeutung von Feedback und Empathie in der Mentoring-Beziehung. Darüber hinaus teilte die Referentin praxisnahe Tipps und Erfahrungen aus ihrer langjährigen Beratungs- und Coachingtätigkeit.

Erfolgreich abgeschlossen wurde die Schulung von Karin Dalceggio, Interior Designerin; Karin Fischnaller, HR Business Partner Südtirol & Recruiting bei der Südtiroler Sparkasse; Carmen Kerschbaumer, Corporate Banking der Südtiroler Sparkasse; Sylvia Lehnig, Architektin und Expertin für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Claudia Messner, Direktorin der Agentur für Presse und Kommunikation der Autonomen Provinz Bozen; Sarah Schrentewein, Unternehmerin im Bereich Marketing und Kommunikation; Brigitte Schrott, Trainerin; Sonja Tetter, Strategieberaterin für Unternehmen und Start-ups am NOI Techpark; Verena Trenner, Unternehmerin im Gastgewerbe; Katharina von Bruchhausen, Trainerin und Business Coach sowie Elfriede Zanellati, Rechtsanwältin.

Jungunternehmerinnen können sich online auf der Seite der Handelskammer Bozen für ein Mentoring anmelden.