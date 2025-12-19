Handelskammer Bozen informiert zu Fördermaßnahmen für KMUs

Von: mk

Bozen – Kürzlich fand in der Handelskammer Bozen eine Informationsveranstaltung zu den Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) und den Fördermaßnahmen auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene statt. Zudem wurden die Dienste der Handelskammer zur Unterstützung der Betriebe im Bereich Förderfinanzierung präsentiert.

Geförderte Finanzierungen sind heutzutage von strategischer Bedeutung für die Entwicklung von KMUs: Das Wissen, wie der Zugang zu Fördermitteln erfolgt, welche die verfügbaren Ausschreibungen sind und welche europäischen und nationalen Fördermöglichkeiten es gibt, erlaubt den Betrieben, Investitionen zielgerichteter und nachhaltiger zu planen.

„Die Handelskammer Bozen, die Teil des Enterprise Europe Network Südtirol ist, unterstützt heimische Unternehmen beim Zugang zu Finanzierungen, beim nachhaltigen Wachstum und bei der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Markt. Mit dem heutigen Event informieren wir die Südtiroler Unternehmen zu Fördermöglichkeiten, Finanzierungsinstrumenten und den zuständigen Ansprechstellen“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, in seinen Grußworten.

Georg Raab, Projektmanager der EU-Kommission, präsentierte in seinem Vortrag die Unterstützung von KMUs im Binnenmarkt durch die Europäische Union und die VSME-Kriterien, die einen freiwilligen Nachhaltigkeitsberichts-Standard für KMUs darstellen. Er lieferte wertvolle Inputs zu den ESG-Kriterien (ökologische, soziale und unternehmensführungsbezogene Aspekte), die mittlerweile ein Schlüsselelement beim Zugang zu Finanzierungen und in der Unternehmensstrategie darstellen.

Zudem sind ESG-Daten Teil einer „doppelten Buchführung“, die finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen integriert. Diese Verknüpfung ermöglicht es Unternehmen, ihre ökonomische, ökologische und soziale Performance ganzheitlich zu bewerten.

Danach erhielten die Teilnehmenden einen Einblick in die Dienste der Handelskammer zur Unterstützung der Unternehmen im Bereich Förderfinanzierung. Vorgestellt wurden diese von Roberto Brero, Leiter des Bereichs Operation und Entwicklung von Innexta, der Inhouse-Gesellschaft des italienischen Kammersystems und Francesco Tosi, Mitarbeiter des Bereichs EEN der Handelskammer Bozen.

Matteo Rizzi, operativer Geschäftsführer – COO der Beratungsfirma Progesa AG sprach zur Förderung von Investitionen der KMUs, zu staatlichen Fonds und dem Nationalen Plan für Aufbau und Resilienz – PNRR. Zu den Maßnahmen auf Landesebene zur Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen referierte Elena Lucio von der Abteilung Wirtschaftsentwicklung des Landes Südtirol.

Sergio Lovecchio, Managing Director der Kapitalanlagegesellschaft Euregio+ SGR informierte abschließend zu den Finanzierungsinstrumenten, um das Wachstum und die Entwicklung von kleinen und mittelständischen Betrieben in der Region zu fördern. Das Event schloss mit einer Fragerunde aus dem Publikum.

Die Handelskammer Bozen nutzte die Informationsveranstaltung, um ihr Fachwissen über aktuelle Finanzierungsmöglichkeiten und Förderinstrumente gezielt zu vertiefen und dadurch den heimischen Betrieben eine noch fundiertere Beratung zu bieten. Zudem hat die Handelskammer seit einigen Monaten eine Online-Plattform für Wirtschaftsförderungen eingerichtet, die den Südtiroler Unternehmen zur Verfügung steht. Weitere Informationen erteilt der Bereich EEN – Enterprise Europe Network der Handelskammer Bozen, Tel. 0471 945 689 – 543, E-Mail: een@handelskammer.bz.it.