Handelskammer: Über die Raumordnung und -entwicklung informiert

Bozen – Heute Vormittag fand im Merkantilmuseum der Handelskammer Bozen eine Informationsveranstaltung zur Raumordnung und -entwicklung in Südtirol statt, bei der insbesondere die Schwerpunkte, Inhalte und Leitkriterien der Durchführungspläne erläutert wurden.

Raumordnung und -entwicklung erfolgt in Südtirol auf überörtlicher und örtlicher Ebene. Hauptziele sind dabei unter anderem die Erhöhung der Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung sowie die Schonung der nicht erneuerbaren Ressourcen. Dabei ist die Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung mit den sozialen und wirtschaftlichen Ansprüchen an die Raumplanung in Einklang zu bringen.

„Das Thema Raumordnung ist ein wichtiges Thema. Es ist die Aufgabe der Handelskammer Bozen, die heimischen Betriebe laufend über aktuelle Raumordnungsthemen zu informieren“, erklärt Präsident Michl Ebner, der die Veranstaltung eröffnete.

Den Hauptvortrag hielt Carlotta Polo, Direktorin des Amtes für Gemeindeplanung des Landes Südtirol. Durchführungspläne dienen der konkreten Gestaltung und Umsetzung auf Gemeindeebene der von den übergeordneten Planungsinstrumenten gesetzten Ziele. Damit diese erreicht werden, ist eine besonders hohe Qualität in den Durchführungsplänen unumgänglich. Die Referentin ging auf die Qualitätskriterien bei der Gestaltung der Durchführungspläne ein und veranschaulichte die zahlreichen zu berücksichtigenden Aspekte.

Anschließend sprach Harald Stauder, Bürgermeister der Gemeinde Lana über seine Praxiserfahrungen in Bezug auf die Durchführungspläne der Raumordnung in seiner Heimatgemeinde. Er erläuterte die einzelnen Schritte bei der Planung und Gestaltung der Raumordnung in der Gemeinde Lana: vom Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (GProRL) über den Gemeindeplan Raum und Landschaft bis hin zum Durchführungsplan. Der Durchführungsplan stellt dabei eine konkrete Möglichkeit dar, durch sorgfältige und wohl durchdachte Planung einen Mehrwert für das Gemeindegebiet zu schaffen.

Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit einer Diskussionsrunde, bei der auf die Fragen der Anwesenden eingegangen wurde. So bot das Event auch Raum für einen Austausch zu den Herausforderungen und Potenzialen der Raumentwicklung in Südtirol.

Weitere Informationen erteilt der Bereich Rechtsangelegenheiten der Handelskammer Bozen, Ansprechpartnerin Karin Pichler, Tel. 0471 945 531, E-Mail: legal@handelskammer.bz.it.