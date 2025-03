Handwerk, Innovation und Zukunftsperspektiven

lvh-Ortsversammlung in St. Martin in Thurns

Von: mk

St. Martin in Thurns – Bei der lvh-Ortversammlung in St. Martin in Thurns stand ein breites Themenspektrum im Mittelpunkt – von lokalen Infrastrukturmaßnahmen bis hin zu innovativen Zukunftsprojekten.

lvh-Ortsobmann Gabriel Rungger eröffnete die Versammlung und berichtete über die erfolgreiche Umsetzung der Neubeschilderung in der Handwerkerzone. Diese Maßnahme verbesserte nicht nur die Orientierung, sondern trug auch zur besseren Sichtbarkeit der Betriebe bei.

lvh-Bezirksobmann Davide Complojer blickte auf die zahlreichen Initiativen und Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück. Besonders hervorgehoben wurden das Netzwerktreffen „Meet & Greet“, die Bezirksversammlung in Antholz sowie die Nachwuchsprogramme „KidsAcademy“ und „Skillsday“, die junge Menschen für das Handwerk begeistern sollten. Gleichzeitig appellierte er an die Anwesenden, sich aktiv an den bevorstehenden Gemeindewahlen zu beteiligen und sich auch beim kommenden Wintersporttag einzubringen.

Ein zentrales Thema des Abends war das Großprojekt „Abenteuer Handwerk“, das im Mai 2025 stattfinden wird. Complojer rief alle Handwerksbetriebe zur Mitarbeit auf, um gemeinsam jungen Menschen die Vielfalt und Chancen des Handwerks näherzubringen. Darüber hinaus stellte er das Projekt „Startklar für die Arbeitswelt“ der Sozialgenossenschaft EOS vor und ermutigte zur Teilnahme, um Jugendlichen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern.

Ein spannender Einblick in die Welt der KI (Künstlichen Intelligenz) wurde von Erica Dal Farra aus der lvh-Abteilung für Innovation und neue Märkte gegeben. Sie erläuterte, wie KI-Anwendungen auch im Handwerksbereich sinnvoll genutzt werden können und gab wertvolle Tipps zur praktischen Umsetzung.

Auch Bürgermeister Giorgio Costabiei richtete das Wort an die Anwesenden und informierte über die Fortschritte bei der Erarbeitung des Gemeindeentwicklungsplans. Er betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit und forderte die Handwerkerinnen und Handwerker auf, sich aktiv in den Prozess einzubringen. Zudem sprach er über mögliche Lösungen für das Problem des teilweise schwachen Mobilfunkempfangs in bestimmten Gebieten. Ein erfreuliches Signal setzte er mit der Zusage, dass die Gemeinde das Projekt „Abenteuer Handwerk“ auch finanziell unterstützen werde. Abschließend bedankte er sich bei den Betrieben für ihr Engagement und betonte, dass das Handwerk weit über die Gemeindegrenzen hinaus für seine Qualität und Leistungsfähigkeit geschätzt werde.

Zum Abschluss präsentierten Isidoro Clara und Michael Moling die aktuellen Aktivitäten der Gruppe „Artejanat Val Badia“. Die Vorstellung ihrer Projekte verdeutlichte einmal mehr, wie das Handwerk zur kulturellen Identität und wirtschaftlichen Stärke der Region beiträgt.

Die lvh-Ortsversammlung bot eine wertvolle Plattform für Austausch und Vernetzung – mit einem klaren Fokus auf Innovation, Nachwuchsförderung und die aktive Gestaltung der Zukunft des Handwerks.