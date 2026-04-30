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lvh-Ortsversammlung des Bezirks Bozen Stadt

Handwerk stärken, Zukunft gestalten

Donnerstag, 30. April 2026 | 11:05 Uhr
OV Bozen
lvh
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Von: mk

Bozen – Handwerk lebt nicht nur von guter Arbeit, sondern auch von starkem Zusammenhalt – genau das stand bei der Ortsversammlung des lvh-Bezirks Bozen Stadt im Mittelpunkt.

Im Rahmen der Versammlung begrüßte Ortsobmann Hannes Mussak die anwesenden Mitglieder und blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Gleichzeitig standen aktuelle Herausforderungen im Fokus, die viele Betriebe in Bozen direkt betreffen: Mobilität, leistbares Wohnen und der regelmäßige Austausch mit politischen Vertreterinnen und Vertretern.

Gerade die Frage nach bezahlbarem Wohnraum und funktionierenden Mobilitätslösungen beschäftigt viele Handwerkerinnen und Handwerker im Alltag. Denn wer Fachkräfte halten und junge Menschen für das Handwerk gewinnen will, braucht Rahmenbedingungen, die ein Leben und Arbeiten in Bozen möglich machen.

Vize-Bezirksobfrau Maria Stella Falcomatà unterstrich zudem die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Schulen, um junge Menschen frühzeitig für das Handwerk zu begeistern. Gleichzeitig wurde darüber gesprochen, wie neue junge Mitglieder aus Bozen stärker für den lvh gewonnen werden können – denn die Zukunft des Handwerks braucht auch eine starke junge Generation.

Robert Egger, Vertreter der Generation Handwerk+ in Bozen, betonte die Bedeutung eines starken Netzwerks und des direkten Austauschs innerhalb der Ortsgruppen. Der lvh sei nicht nur Interessenvertretung, sondern auch wichtiger gesellschaftlicher Akteur.

Ein weiterer Ausblick wurde bereits auf das kommende Jahr gerichtet: Die nächste Ortsversammlung soll direkt in einem Betrieb stattfinden – noch näher an der Praxis und noch stärker im direkten Austausch mit dem Handwerk vor Ort.

Bezirk: Bozen

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