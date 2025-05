„Happy Day“ in Brixen: Ein Nachmittag von Frauen für Frauen

Von: Ivd

Brixen – Die Katholische Frauenbewegung lädt am Samstag, 17. Mai 2025, von 14.15 bis 17.45 Uhr zum „Happy Day“ in die Cusanus-Akademie nach Brixen ein – ein inspirierender Nachmittag, gestaltet von Frauen für Frauen.

Der „Happy Day“ richtet sich an alle Mitarbeiterinnen aus den Pfarreien und Dekanaten, an kfb-Frauen sowie an alle interessierten Frauen. Geboten werden Musik, Impulse, spirituelle Momente und vor allem viel Raum für Begegnung und Austausch.

Ein Highlight des Programms ist das Impulsreferat der Journalistin Sabine Kornberger. Unter dem Titel „shine bright – Du hast dein Licht, nun leuchte!“ lädt sie dazu ein, den eigenen Weg als Frau bewusster zu betrachten. Kornberger bringt ihre Erfahrungen als Mutter, Ehefrau, Imkerin und Bäuerin ein – bodenständig, lebensnah und traditionsverbunden.

Musikalisch dürfen sich die Besucherinnen auf ein besonderes Erlebnis freuen: Die junge Sängerin und Schauspielerin Anna Fink sowie der Pianist Daniel Pupp präsentieren ihr Programm „Facetten der Frau – eine Reise durchs Musical“. Emotion, Lebensfreude und Tiefe sollen dabei den Ton angeben.

Zentraler Bestandteil des Nachmittags ist eine Liturgiefeier zum Thema „Du hast dein Licht, nun leuchte!“, in der die Einzigartigkeit und die Charismen jeder Frau gewürdigt werden. Zum Abschluss sind alle Teilnehmerinnen zu einer Agape eingeladen – eine Gelegenheit zum gemütlichen Ausklang, für Gespräche und neue Kontakte.

Die Veranstalterinnen hoffen auf viele Besucherinnen und möchten mit dem „Happy Day“ vor allem eines vermitteln: Ermutigung, Freude und Zuversicht. Ein Tag, der Frauen stärken und ihnen etwas Gutes tun soll – ganz im Sinne des kfb-Mottos: „Die Liebe leben“.