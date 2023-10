Haushaltsgesetz der Regierung: “Mehr Netto vom Brutto ist der richtige Weg”

Bozen – „Gerade in dieser von einer hohen Inflation geprägten Zeit müssen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Netto vom Brutto garantieren. In dieser Hinsicht geht das Haushaltsgesetz der Regierung in die richtige Richtung, auch wenn die meisten Maßnahmen nur für ein Jahr gelten und nicht struktureller Natur sind.“ In einer ersten Stellungnahme bewertet Unternehmerverbandspräsident Heiner Oberrauch das Haushaltsgesetz der italienischen Regierung grundsätzlich positiv.

Die Entlastung der Familien, die Steueranreize für Unternehmen, die Frauen oder Jugendliche einstellen, die steuerliche Begünstigung von Leistungsprämien seien alles Maßnahmen, die zu begrüßen sind. „Allerdings sind diese alle zeitlich beschränkt, wohingegen der italienische Staat Reformen struktureller Natur bräuchte“, gibt Oberrauch zu bedenken.

Umso mehr sei eine gezielte Spending Review des öffentlichen Haushaltes unausweichlich. „Die öffentlichen Mittel müssen dort eingesetzt werden, wo der höchste Mehrwert für die Familien und Unternehmen entsteht. Das ist zum einen die steuerliche Entlastung: das ist die effizienteste und unbürokratischste Unterstützung. Und dann geht es um die notwendigen Investitionen in die Zukunft, angefangen beim Kampf gegen den Klimawandel und bei der Energiewende. Der Staat muss schlanker und die Abläufe und Verfahren müssen vereinfacht werden: nur so schaufeln wir die notwendigen Mittel für strategische Investitionen frei und garantieren, dass diese auch schnell realisiert werden.“