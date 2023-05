hds-Vorstand wählt Philipp Moser zum Präsidenten und Sandro Pellegrini zum Vizepräsidenten

Bozen – Philipp Moser aus Welsberg und Sandro Pellegrini aus Bozen sind heute Abend (Donnerstag, 11. Mai 2023) jeweils zum Präsidenten bzw. Vizepräsidenten des Wirtschaftsverbandes hds gewählt und somit bestätigt worden. In seiner ersten, konstituierenden Sitzung hat der 110-köpfige Vorstand des hds als höchstes Gremium des Verbandes den Präsidenten und den Vizepräsidenten für die nächsten fünf Jahre gewählt.

Der Vorstand setzt sich aus dem Präsidenten und Vizepräsidenten, den Präsidenten und Vizepräsidenten der 6 Bezirke, aus den Präsidenten und Vizepräsidenten der Fachgruppen, aus je einem Vertreter des Einzelhandels, des Großhandels und des Tourismus sowie aus 40 von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Wie vom Verbandsstatut vorgesehen, muss der Vizepräsident der jeweils anderen Sprachgruppe angehören als der Präsident, wobei einer der Präsidenten auf jeden Fall dem Bezirk Bozen Stadt angehören muss.

Philipp Moser, Jahrgang 1971, ist seit 2007 geschäftsführender Gesellschafter des Internet Service Providers Limitis GmbH in Welsberg und Meran. Die Firma begleitet täglich über 5000 Unternehmen mit Internet-Diensten „made in Südtirol“. Im Wirtschaftsverband hds ist Moser seit 2002 Mitglied des Ortsausschusses in Welsberg, von 2010 bis 2019 Bezirkspräsident im Pustertal und seit 2010 Mitglied des Exekutivausschusses. 2018 wurde er zum ersten Mal als Präsident des hds gewählt. Er war zudem von 2014 bis 2016 Präsident von Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige (swr – ea). Er war von 2013 bis 2018 in Vertretung der Unternehmensdienstleistungen im Kammerausschuss und Mitglied des Kammerrates der Handelskammer Bozen.

Sandro Pellegrini, Jahrgang 1972, ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Lemayr GmbH in Bozen. Heute zählt die Bäckerei rund 130 Beschäftigte sowie ein Dutzend externe Mitarbeiter. Sie verwaltet direkt rund 30 Verkaufsstellen in Südtirol, im Trentino, in Venetien und in der Lombardei. Im hds war Pellegrini Bezirkspräsident von Bozen Stadt und Land und ist nach wie vor Mitglied des Exekutivausschusses sowie stellvertretender Innungsmeister der Bäckerinnung sowie Mitglied des gesamtstaatlichen Vorstandes der Berufsgruppe. Er wurde 2018 zum ersten Mal als Vizepräsident des hds gewählt. Er ist zudem Vizepräsident der Bilateralen Körperschaft für den Tertiärsektor EbK, Mitglied im Verwaltungsrat der Messe Bozen und in Vertretung der Industrie im Kammerausschuss und im Kammerrat der Handelskammer Bozen.

Die Gremien des Wirtschaftsverbandes hds werden alle fünf Jahre neu gewählt. In den vergangenen Wochen wurden die verschiedenen, ehrenamtlichen Organe auf Orts- und Bezirksebene sowie auf Fachgruppenebene erneuert. Über 500 Unternehmerinnen und Unternehmer engagieren sich ehrenamtlich im Wirtschaftsverband. Abgeschlossen wurde die Wahlperiode mit der heutigen Wahl der Führungsspitze des hds auf Landesebene.