hds warnt: Osterhasen stehen auf der Kippe

Von: Ivd

Bozen – Die Konditoren im Wirtschaftsverband hds beobachten die aktuellen Entwicklungen auf dem Schokoladenmarkt mit großer Aufmerksamkeit. Bedingt durch weltweit steigende Rohstoffkosten und Engpässe in der Lieferkette haben sich die Preise für Schokolade deutlich erhöht.

„Insbesondere in der Osterzeit, die traditionell stark von Schokoladenprodukten geprägt ist, stellt diese Situation sowohl Verbraucher als auch das Konditorenhandwerk vor Herausforderungen“, erklärt dazu der Präsident der Konditoren im hds, Paul Wojnar.

„Trotz dieser Preissteigerungen betonen wir Konditoren, dass gerade in Zeiten wie diesen die Unterstützung lokaler Handwerksbetriebe besonders wichtig ist. Unsere Konditoren legen weiterhin größten Wert auf Qualität, regionale Zutaten und traditionelle Herstellungsverfahren. Gerade Ostern ist eine Zeit des Genusses und der Freude, und handwerklich hergestellte Köstlichkeiten tragen wesentlich dazu bei, dass die Feiertage etwas Besonderes bleiben“, so Wojnar weiter.

Südtirols Konditoren appellieren daher an die Verbraucher, auch dieses Jahr bewusst auf lokale Konditoreien zu setzen. Zwar wird der Osterhase heuer möglicherweise etwas tiefer in die Tasche greifen, doch die Entscheidung für handwerkliche Qualität unterstütze nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern garantiere auch ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. „Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Genuss und Nachhaltigkeit – gerade in diesem Jahr“, betont abschließend Präsident Wojnar.