Heineken baut Geschäft in Mittelamerika aus

Von: APA/Reuters

Der Brauereikonzern Heineken baut mit einer milliardenschweren Übernahme sein Geschäft in Mittelamerika aus. Heineken übernehme für 3,2 Milliarden Dollar das Getränke- und Einzelhandelsgeschäft der Florida Ice and Farm Company (FIFCO), teilte die niederländische Brauerei am Montag mit. Damit erhalte Heineken unter anderem die über hundert Jahre alte Biermarke “Imperial” aus Costa Rica.

Der Deal beinhalte zudem ein Softdrink-Geschäft mit eigenen Marken und einer Abfülllizenz für PepsiCo. Der Kaufpreis soll in bar beglichen werden. Die Transaktion solle in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden.