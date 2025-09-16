Herbstreihen zur Demenz im Vinschgau und im Hochpustertal

Von: luk

Bozen – Im Jahr 2025 findet der Welt-Alzheimertag am Sonntag, den 21. September statt. Das diesjährige Motto „Demenz – Mensch sein und bleiben“ soll verdeutlichen, dass Menschen mit Demenz weiterhin Teil der Gesellschaft sind, eigene Fähigkeiten haben und ihre Würde behalten.

Jeder Mensch hat individuelle Fähigkeiten, persönliche Interessen und eine Fülle von Lebenserfahrung. Wird die Diagnose „Alzheimer“ gestellt, dominiert oft die Annahme, dass die Betroffenen „verschwinden“. Diese Vorstellung ist falsch. Das Leben endet nicht mit der Diagnose einer Alzheimer-Krankheit. Obwohl Alzheimer nicht heilbar ist und zu einem Verlust von kognitiven Fähigkeiten führt, ist es wichtig zu betonen, dass das Leben mit Alzheimer weiterhin lebenswert ist. „Klar verändert jede Demenzerkrankung den Menschen.

Die Krankheit nimmt ihm nach und nach Vieles, das er früher konnte und wusste. Doch der Mensch bleibt, und mit ihm bleibt die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden, bis zuletzt erhalten. Mit der richtigen Unterstützung und einem positiven Ansatz können Betroffene mit ihren Familien weiterhin ein erfülltes Leben führen und die Herausforderungen der Krankheit gemeinsam meistern.“, so der Vorsitzende der KVW Senioren Dr. Christian Wenter, Geriater und Gerontologe.

Menschen mit Demenz gehören zur Mitte unserer Gesellschaft. Der KVW setzt sich dafür ein, dass sie – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – ein Leben in Würde, Selbstbestimmung und Teilhabe führen können. Mit dem Jahresmotto „Ein gutes Leben für ALLE“ bekräftigt der KVW das Engagement, Barrieren abzubauen, Verständnis zu fördern und eine Kultur der Achtsamkeit und Solidarität zu stärken.

Damit Betroffene und Angehörige die großen Herausforderungen noch besser meistern können, unterstützt die KVW Bildung eine Reihe von kostenlosen Workshops und Vorträgen. Die Initiativen gehen von den Vereinigungen „Demenzfreundlicher Vinschgau“ und „Demenzfreundliches Hochpustertal“ aus.

Im Rahmen des 32. Welt-Alzheimertages 2025 lädt die KVW Ortsgruppe Frangart am Montag, 22. September 2025 um 19.30 Uhr in den Gasthof Schenk, Sepp-Kerschbaumer-Straße 8 in Frangart ein zu einem Informationsabend unter dem Motto: „Demenz – wir reden darüber“. Referent ist der KVW Seniorenvorsitzende Christian Wenter. Angehörige, Interessierte und Fachpersonen sind herzlich eingeladen.