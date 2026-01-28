Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > HGV-Präsident Berger trifft Landesrat Achammer
Antrittsbesuch

HGV-Präsident Berger trifft Landesrat Achammer

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 14:09 Uhr
Antrittsbesuch Berger
hgv
Von: mk

Bozen – Der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) Klaus Berger stattete kürzlich Landesrat Philipp Achammer seinen Antrittsbesuch ab. Zusammen mit Direktor Raffael Mooswalder nutzte Klaus Berger dabei die Gelegenheit, dem Landesrat aufzuzeigen, welche Vorhaben und Projekte der HGV in den Bereichen Bildung, Kultur, Innovation und Forschung angeht und was sich in Umsetzung befindet. Dabei wurde das neue Projekt der Arbeitgebermarke „JOIN future hospitality“ erläutert, mit welcher das Hotel- und Gastgewerbe als attraktiver Arbeitgeber weiter gestärkt werden soll. Dazu gehören auch entsprechende politische Entscheidungen, etwa im Bereich Aus- und Weiterbildung.

Präsident Berger sprach unter anderem Investitionen in die Infrastrukturen und die Lernumgebung der gastgewerblichen Ausbildungsstätten an. Zudem gelte es, frühzeitig Ausschau für qualifizierte Führungskräfte und notwendige Praxislehrkräfte in den Schulen zu halten. „Um die zentrale Rolle der Praxislehrkräfte attraktiver zu gestalten und gleichzeitig den Praxisbezug zu gewährleisten, braucht es innovative Modelle, die eine Tätigkeit zwischen Schule und Privatwirtschaft ermöglichen. Ein erster Schritt wurde mit der Flexibilisierung der Nebentätigkeit durch das Landespersonalgesetz unternommen“, unterstreicht HGV-Präsident Klaus Berger.

Landesrat Achammer rief den HGV dazu auf, die gute Zusammenarbeit mit den gastgewerblichen Schulen und die Austauschformate zwischen Verband und Schulen sowie Lehrpersonen fortzusetzen und begrüßte, dass HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer wiederum die entsprechende Arbeitsgruppe im HGV leiten wird.

Ein weiteres Thema waren auch die Initiativen des HGV im Bereich Innovation. Der HGV sieht sich dabei als Orientierungsgeber für Betriebe, als Übersetzer zwischen Forschung, Technologie, betriebliche Praxis und als Koordinator im Zusammenspiel mit dem NOI Techpark und weiteren Forschungseinrichtungen in und außerhalb Südtirols. Die HGV-Delegation unterstrich, dass die Unternehmen in punkto Innovation Orientierung und verlässliche Rahmenbedingungen benötigen. Landesrat Philipp Achammer betonte, dass das Land Südtirol mit dem Technologiepark, in dem auch der HGV präsent ist, über ein starkes Instrument verfüge, die Innovation im Land zu stärken. „Innovation ist ein zentrales Instrument zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, das gilt auch für das Gastgewerbe“, zeigte sich Landesrat Philipp Achammer überzeugt.

