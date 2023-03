Hochpustertal: Neues Skikarussell in wenigen Jahren

Comelico/Sexten – Im Hochpustertal in den Sextener Dolomiten soll in wenigen Jahren ein neues Skikarussell entstehen. Das Skigebiet Padola/Comelico hinter dem Kreuzbergpass im Belluno soll mit den Skigebieten im Hochpustertal zusammengeschlossen werden. Die Einweihungsfeier für die dazu nötigen zwei Pisten sowie zwei Lifte könnte bereits zur Wintersaison 2026/2027 stattfinden – kurz nach den Olympischen Spielen in Cortina/Mailand im Februar 2026.

Franz Senfter, der Präsident des Skigebiets “3Zinnen- Dolomites”, bestätigt das Vorhaben im Gespräch mit der Tageszeitung “Il Gazzettino Nordest”: Nach 15 Jahren der Bemühungen liege nun endlich die Genehmigung dafür vor. Im Jahr 2024 will man die Baubewilligung in der Tasche haben. 2025 sollen dann die Bagger auffahren. Laut Senfter würde vor allem der Tourismus im Comelico vom Zusammenschluss profitieren. Dort gebe es auch Bedarf an einem Aufschwung. Laut Senfter ist der Tourismus die ökologischste und nachhaltigste wirtschaftliche Entwicklung in den Dolomitentälern.

Er glaubt auch nicht, dass der Skitourismus in eine Krise geraten wird. “Das hört man oft, doch wir registrieren weiterhin Zuwächse bei den Kunden.” Heuer gebe es bei den Skipässen ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsätze der Skilifte und Berghütten würden ständig steigen. “Die Menschen wollen weiter in den Skiurlaub und sind begeistert von modernen Liftanlagen. Großes Wachstum gibt es bei Gästen aus dem Ausland und dieser Trend wird sich fortsetzen”, so Senfter.

Daher lautet sein Credo: “Weiterhin in den Ausbau der Anlagen investieren.” Vorerst geben ihm die Zahlen recht: Der Umsatz der “3Zinnen” wird in dieser Saison von 30 auf 32 Millionen Euro steigen.