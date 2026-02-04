Hoteliers- und Gastwirteverband: Antrittsbesuch des neuen Präsidenten

Von: luk

Bozen – Gesellschaftspolitisch relevante Themen hat der neue Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) Klaus Berger bei seinem Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Arno Kompatscher und Tourismuslandesrat Luis Walcher besprochen, begleitet von HGV-Direktor Raffael Mooswalder. Breit ist die Palette der Themen, die der Verband von Südtirols Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben vertritt: So wurde etwa die Stärkung von Dorfbars und Dorfgastgasthäusern besprochen, bei deren Förderung eine Anpassung der Kriterien und Vereinfachung ansteht, um die soziale Funktion der Gasthäuser für das Dorfleben aufrechterhalten zu können (LPA hat berichtet). Gasthauschließungen vor Ort zu verhindern, sei ein gemeinsames Ziel, für das gemeinsame Anstrengungen anstehen, wurde hervorgehoben. Auf der Tagesordnung des Treffens stand ebenfalls die neue Musterverordnung, mit der das Wildcampen in den Gemeinden reguliert werden soll (LPA hat berichtet).

Mehr Kontrolle bedürfe auch die touristische Kurzzeitvermietung, betonten alle Gesprächsteilnehmer. Eine Vertiefung erfordern Anliegen wie neue Möglichkeiten zur Unterbringung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hotel- und Gastgewerbe oder die Förderung privat geführter Schutzhütten. Das HGV-Projekt Arbeitgebermarke Join Future Hospitality sei auf einem guten Punkt, berichtete die HGV-Spitze. Damit soll es gelingen, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Arbeit im Gastgewerbe noch attraktiver zu gestalten.

HGV-Präsident Klaus Berger dankte Landeshauptmann Kompatscher, dem es gelungen sei, Olympia ins Land zu holen: Dies sei ein Mehrwert, von dem Südtirol in den kommenden Jahrzehnten zehren werde.

Der 54-jährige Gastwirt Klaus Berger war vor drei Monaten zum Präsidenten des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) gewählt worden. Er folgt in dieser Funktion auf Manfred Pinzger, der den Verband 12 Jahre lang geleitet hatte. Klaus Berger führt zusammen mit seiner Familie seit 2015 den elterlichen Betrieb, das Hotel Post Gries in Bozen. In den vergangenen vier Jahren war Klaus Berger Vizepräsident des HGV und Obmann des Gebietes Bozen und Umgebung. Raffael Mooswalder ist seit Jänner 2024 Direktor des Hoteliers- und Gastwirteverbandes.