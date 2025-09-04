Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Hunderte Züge fallen wegen Bahnstreik in Italien aus
Streik legt Bahnverkehr in Italien lahm

Hunderte Züge fallen wegen Bahnstreik in Italien aus

Donnerstag, 04. September 2025 | 17:27 Uhr
Streik legt Bahnverkehr in Italien lahm
APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS
Von: apa

Reisende in Italien sind mit erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr konfrontiert. Am Donnerstagabend um 21:00 Uhr beginnt ein landesweiter Streik, der bis Freitag um 18 Uhr andauert. Mitarbeiter der italienischen Staatsbahnen sowie der privaten Bahngesellschaft Italo und regionaler Bahngesellschaften legen ihre Arbeit nieder. Hunderte Züge werden gecancelt.

Der Streik wurde von einigen Gewerkschaftsverbänden ausgerufen, die die Erneuerung des Kollektivvertrags der Eisenbahner fordern. Sie fordern Lohnerhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Sicherheit für das Personal. Zuletzt waren wiederholt Schaffnerinnen und Schaffner angegriffen und verletzt worden.

Die italienischen Staatsbahnen empfehlen allen Fahrgästen dringend, sich vor dem Gang zum Bahnhof über den aktuellen Stand der Verbindungen zu informieren. Aktuelle Informationen zu Verbindungen und verfügbaren Diensten gibt es über die Trenitalia-App, im Bereich Infomobilità auf trenitalia.com.

