Hyundai ruft über 51.000 Fahrzeuge in USA zurück

Von: APA/Reuters

Hyundai Motor ⁠ruft in den USA wegen Brandgefahr 51.587 Fahrzeuge zurück. Grund sei die Gefahr eines Kurzschlusses in den Anhängerleuchten durch einen fehlerhaft installierten Kabelbaum, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Mittwoch mit. Den Besitzern werde geraten, ihre Fahrzeuge bis zum Abschluss der Reparatur im Freien und entfernt von Gebäuden zu parken. Die Werkstätten tauschen den Kabelbaum für die Anhängerkupplung kostenlos aus, hieß es weiter.