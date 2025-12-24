Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Hyundai ruft über 51.000 Fahrzeuge in USA zurück
Fahrzeug-Rückruf wegen Brandgefahr

Hyundai ruft über 51.000 Fahrzeuge in USA zurück

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 11:10 Uhr
Fahrzeug-Rückruf wegen Brandgefahr
APA/APA/AFP/IDREES MOHAMMED
Von: APA/Reuters

Hyundai Motor ⁠ruft in den USA wegen Brandgefahr 51.587 Fahrzeuge zurück. Grund sei die Gefahr eines Kurzschlusses in den Anhängerleuchten durch einen fehlerhaft installierten Kabelbaum, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Mittwoch mit. Den Besitzern werde geraten, ihre Fahrzeuge bis zum Abschluss der Reparatur im Freien und entfernt von Gebäuden zu parken. Die Werkstätten tauschen den Kabelbaum für die Anhängerkupplung kostenlos aus, hieß es weiter.

