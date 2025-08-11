Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Inflation in Bozen im Juli bei zwei Prozent
Inflation in Bozen im Juli bei zwei Prozent

Montag, 11. August 2025 | 16:31 Uhr
Bozen – Im Juli 2025 beträgt die Inflation, die auf der Basis des Verbraucherpreisindexes für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) ohne Tabakwaren berechnet wird, in der Gemeinde Bozen 2,0 und auf gesamtstaatlicher Ebene 1,5 Prozent. Darauf macht das Landesinstitut für Statistik ASTAT aufmerksam.

Der Gesamtindex der Verbraucherpreise für alle privaten Haushalte (NIC) beträgt im Juli für die Gemeinde Bozen 2,2 und auf gesamtstaatlicher Ebene 1,7 Prozent.

Alle Verbraucherpreisindizes sind in der SDMX-Datenbank astatdata verfügbar, während die Anwendung zur Online-Berechnung und zum Druck des Zertifikats auf dieser Seite verfügbar ist.

Die Preisindizes für August 2025 werden am 16.09.2025 veröffentlicht.

