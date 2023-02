Innovation bei Klimahouse 2023

Bozen – Klimahouse 2023 bietet wie gewohnt einen Überblick über die gesamte Palette an innovativen Produkten und Dienstleistungen für eine nachhaltige Bauwirtschaft sowohl vonseiten renommierter Unternehmen als auch erfrischender Start-ups im Future Hub. Dazu gehören neue digitale Systeme für ein intelligentes Baustellenmanagement, faltbare Solarpaneele, modulare grüne Gärten für die Gestaltung von Außenanlagen sowie technische und nachhaltige Einrichtungselemente. Vom 8. bis 11. März in der Messe Bozen.

Klimahouse ist die führende Messe für energieeffizientes Bauen und Sanieren und findet zum bereits 18. Mal in der Messe Bozen statt. Stets am Puls der Zeit bietet Klimahouse jedes Jahr einen kompakten Überblick über den aktuellen Stand der Technik und gleichzeitig einen Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft – zusammengefasst in vier großen Fokusthemen.

Fokusthemen 2023

Auf Innovation im Bausektor liegt seit jeher das Hauptaugenmerk der Fachmesse: Die Neuheiten der Hunderten ausstellenden Firmen und Start-ups bilden seit bald 20 Jahren das Fundament des Erfolgsmodells Klimahouse. Besonders augenscheinlich wird diese Vorreiterschaft bei der Prämierung der innovativsten Aussteller und Jungunternehmen mit dem Klimahouse Prize und dem vermehrten Fokus auf die immer wichtiger werdenden digitalen Prozesse und Softwarelösungen. Die Herausforderungen durch die allgegenwärtige Energiekrise sind das zweite heiße Eisen dieser Auflage und wird besonders am Freitag beim Fachkongress im Mittelpunkt stehen. Ein Dauerbrenner auch auf lokaler Ebene ist Social Housing, also leistbares, energieeffizientes Wohnen für alle. Und schließlich das Zukunftsthema Bauen mit Holz, das mit dem Klimahouse Wood Summit am Donnerstag, 9. März, und dem in diesem Rahmen vergebenen Preis ins Scheinwerferlicht gerückt wird.

Technologie im Bausektor

Der Smart Building Report 2022 des Energy & Strategy Observatory der School of Management des Politecnico di Milano zeigt eindrücklich den vermehrten Einsatz intelligenter Technologien in Wohngebäuden, während gleichzeitig die Investitionen im Bereich der Building Devices and Solutions steigen und 2021 fast 6,5 Milliarden Euro erreichen, was einem Wachstum von 44 % gegenüber 2020 entspricht. Während im vergangenen Jahr – dank explodierender Energiepreise und finanzieller Anreize wie dem staatlichen Superbonus – die größten Investitionen in die Steigerung der Effizienz und Elektrifizierung des Verbrauchs (wie Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen) getätigt wurden, wird für die kommenden Jahre ein deutlicheres Wachstum bei digitalen Systemen (Management, Kontrolle und Automatisierung) erwartet.

Klimahouse Prize

Der renommierte Klimahouse Prize ist eine Auszeichnung für die herausragendsten Aussteller und Start-ups, die vom Politecnico in Mailand und Messe Bozen vergeben wird. Eine Jury aus einschlägig bekannten Expert:innen unter dem Vorsitz von Professor Niccolò Aste wählt aus allen eingereichten Produkten jeweils drei Finalisten und einen Gesamtsieger in insgesamt vier Kategorien aus: Exzellenz im technisch-baulichen Bereich (Kategorie Innovation), Markterfolg (Kategorie Market Performance), konsequente Anwendung des Kreislauf-Prinzips (Kategorie Circle) und das beste Start-up des Sektors (Kategorie Startup). Die Prämierung erfolgt am Freitagnachmittag, 10. März, auf der Klimahouse Stage in der Messehalle.

Klimahouse Future Hub

Die Zukunft beginnt auf der Klimahouse: auch 2023 präsentieren rund ein Dutzend innovative Start-ups aus den Bereichen Planen, Bauen und Einrichten ihre enkeltauglichen Lösungen in einer eigenen Ausstellung. Das Future Hub in Zusammenarbeit mit blum.vision bietet allen Besuchern wieder einen exklusiven Blick auf nachhaltige Technologien und Projekte und den jungen Unternehmen die Kontaktaufnahme mit potenziellen Industrie- und Handelspartnern. Die präsentierten Innovationen reichen von hochauflösenden Videogeräten für die intelligente Fernwaltung von Baustellen und die digitale, einfache und sichere App zur Dokumentation des Baufortschritts über leichte, aus recycleten Materialien bestehende, falt- und tragbare Photovoltaikpaneele und mobilen Hightech-Anlage zur Abwasseraufbereitung bis hin zum innovativen Luftreiniger mit patentierter Nanotechnologie zur Schadstoffentfernung.

