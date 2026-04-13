Innovationspreis ABI für Sparkassen-Projekt

Von: mk

Bozen – SPARK, das Jugendprojekt der Sparkasse, ist mit dem ABI-Preis für Innovation in Bankdienstleistungen 2026 ausgezeichnet worden.

Am Wettbewerb, der von der Bankenvereinigung Italiens ABI (Associazione Bancaria Italiana) ausgeschrieben worden ist, nahmen 21 Banken mit 71 Projekten teil. Bewertet wurden diese von einem wissenschaftlichen Ausschuss aus Expertinnen und Experten sowie von einer Jury bestehend aus Universitätsdozenten sowie Vertretern von Institutionen und Konsumentenschutzorganisationen.

SPARK, das Jugendprojekt der Sparkasse, ist mit dem ABI-Preis für Innovation in Bankdienstleistungen 2026 in der Kategorie „Innovation in der Kommunikation“ ausgezeichnet worden.

Laut Begründung der Jury zeichnet sich SPARK „durch die Fähigkeit aus, einen Dialog mit jungen Menschen aufzubauen, indem physische und digitale Erlebnisse miteinander verbunden werden und eine aktive, lebendige Gemeinschaft geschaffen wird.“

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie steht nicht nur für den Erfolg des Projekts, sondern für einen neuen, glaubwürdigen Zugang zur jungen Generation. Mit SPARK setzen wir auf Zuhören, auf mutige neue Wege und auf Angebote, die wirklich auf die Bedürfnisse junger Menschen zugeschnitten sind. Dieser Preis bestärkt uns darin, dass wir mit diesem neuen Ansatz auf dem richtigen Weg sind.,“ unterstreicht der Beauftragte Verwalter der Gruppe Sparkasse, Nicola Calabrò.

„SPARK ist die Community der Gruppe Sparkasse für alle zwischen null und 30 Jahren: ein Ort, an dem Finanzbildung und Gemeinschaft zusammentreffen, sowohl in physischer als auch in digitaler Form. Es handelt sich um ein innovatives Kommunikations- und Beziehungsmodell, das die reale und die digitale Welt miteinander verbindet und dabei Inklusion, Beteiligung und die Förderung von Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellt. Ein Projekt, das so gestaltet wurde, dass es für junge Menschen wirklich zugänglich und relevant ist,“ betont Alessandra Cancelliere, Projektleiterin von SPARK und Senior Manager Business Strategy & Development der Gruppe Sparkasse.

Der ABI-Preis ist Teil der Initiative „Gesamtstaatlicher Preis für Innovation – Preis der Preise“ (Premio Nazionale per l’Innovazione – Premio dei Premi), die unter der Schirmherrschaft des Staatspräsidenten steht und bei der Stiftung für Innovation Cotec angesiedelt ist.