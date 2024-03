Intercom Dr. Leitner ist Partner der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina

Freienfeld – Das Wipptaler Unternehmen Intercom Dr. Leitner wird Ausstatter und sichert sich einen Großauftrag für die Eistechnik und Pistenausstattung anlässlich der 25. Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand Cortina.

Anlässlich dieser Olympischen Winterspiele 2026 werden rund 2.500 Athleten aus über 80 Länder teilnehmen. Über zwei Millionen Zuschauer werden diese ersten Winterspiele nach der Coronazeit in Italien besuchen.

Nicht als Zuschauer, sondern maßgeblich an der Realisierung und Ausstattung der Wettkampfstätten ist der Pionier und Marktführer im Bereich der Eistechnik und Pistenausstattung Intercom Dr. Leitner aus Freienfeld beteiligt.

„Die Olympischen Winterspiele 2026 versprechen, ein spektakuläres Ereignis zu werden, das nicht nur Sportbegeisterte aus aller Welt zusammenbringt, sondern auch die Welt vereint und Spitzenleistungen im Wintersport schafft. Mein ganzes Team von Intercom Dr. Leitner ist überaus erfreut, eine Schlüsselrolle in der Ausrichtung dieses Ereignisses einzunehmen und unsere umfassende Expertise im Bereich der Eistechnik und Pistenausstattung einzubringen“, sagt Geschäftsführer Christof Leitner.

Mit der Installation der gesamten Eistechnik für die Eislaufwettbewerbe – der Eisflächen, Bandenanlagen, Eisaufbereitungsmaschinen und dem notwendigen Personal – sowie der Lieferung aller Motorschlitten, Schneefräsen und sämtlicher Sicherheitssysteme, Sicherheitsnetze, Slalomstangen sowie Startnummern und Zubehör für alle Wettkampfstätten, garantiert Intercom Dr. Leitner perfekte, sichere und vor allem nachhaltige Bedingungen für die Athleten in den verschiedenen Disziplinen auf Eis und Schnee, um Höchstleistungen zu erzielen.

Christof Leitner, teilt seine Begeisterung, Teil dieses Großevents zu sein: “Es erfüllt mich und mein ganzes Team mit Stolz, als Partner an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand Cortina eine Schlüsselrolle auf Eis und Schnee einzunehmen. Dies ist die Gelegenheit, unsere Spitzenlösungen einem weltweiten Publikum zu präsentieren und unterstreicht unser Engagement für Exzellenz und Innovation. Wir sind fest entschlossen, unseren Beitrag zu leisten, der die Spiele zu einem herausragenden Erfolg macht.”

“Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Intercom Dr. Leitner, einem italienischen Unternehmen, welches sich mit Eis und Schnee bestens auskennt und den Geist der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 widerspiegelt. Heute tritt eine neue Realität in das Team unserer Partner ein und wird zum Protagonisten einer einzigartigen Veranstaltung, die nach zwanzig Jahren in unser Land zurückkehren wird. Wir schaffen eine innovative Ausgabe, die Italien ein wichtiges und konkretes Erbe hinterlassen wird”, so der Geschäftsführer von Mailand-Cortina 2026, Andrea Varnier.

Intercom Dr. Leitner ist ein familiengeführtes Unternehmen mit starker internationaler Expansion. Von der Gründung im Jahr 1968 bis heute hat sich das Südtiroler Unternehmen mit Sitz in Freienfeld/Sterzing (Italien) erfolgreich in verschiedenen Märkten positioniert. Neben dem Eissektor und der international bekannten Marke REALICE – Ice Rink Technologies ist es auch im Bereich All Terrain (Motorschlitten, ATV‘s und SSV‘s) sowie Road & Airport (Reinigungstechnik im Winter- wie Sommerdienst auf Verkehrsflächen) erfolgreich tätig.