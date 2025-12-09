Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ist euer Betrieb barrierefrei?
Ist euer Betrieb barrierefrei?

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 10:13 Uhr
Rollstuhlfahrer und Ehefraun laut Urteil diskriminiert (Symbolbild)
Von: Ivd

Bozen – Ab sofort können Betriebe, Dienstleister und öffentliche Einrichtungen in Südtirol ihre barrierefreie Zugänglichkeit online prüfen und eine standardisierte Eigenerklärung erstellen. Damit entsteht ein landesweites, gut zugängliches Bild der Barrierefreiheit.

Die Online-Eigenerklärung ist Teil des Projekts “Commitment to accessibility” (CTA) und hier abrufbar. Mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 rückt das Thema inklusive Barrierefreiheit noch stärker in den Fokus. Das Land Südtirol verfolgt seit Jahren eine nachhaltige Tourismusentwicklung gemäß dem Landestourismusentwicklungskonzept 2030+, in dem Barrierefreiheit eine zentrale Rolle spielt.

Die neue Plattform führt Schritt für Schritt durch die Datenerfassung. Nach Registrierung und Ausfüllen des Fragebogens wird automatisch eine barrierefreie Zugänglichkeitsbeschreibung in leichter Sprache erstellt, die Betriebe als “Commitment to accessibility” auf ihrer eigenen Website veröffentlichen können.

Die erhobenen Daten fließen in die bestehende Plattform “Südtirol für alle” ein, die bereits rund 1.000 geprüfte Einträge umfasst. Sichtbar werden künftig noch mehr Einrichtungen – von Unterkünften und Restaurants über Geschäfte, Museen und Sportanlagen bis hin zu Dienstleistern, Handwerksbetrieben und öffentlichen Verwaltungen. Für Unterkunftsbetriebe mit CIN werden die Informationen zusätzlich an TIC-Web und Suedtirol.info übermittelt.

Die zentrale Datenerhebung sorgt für klare und verlässliche Informationen, die nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch Familien mit Kinderwagen, älteren Menschen und vielen weiteren Zielgruppen zugutekommen.
Alle Betriebe sind eingeladen, an der kostenlosen Informationskampagne teilzunehmen. Registrierung, Dateneingabe und Download des Outputs erfolgen vollständig online und sollten korrekt ausgefüllt werden.

