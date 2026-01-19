Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Jahreskontingent und Details zu freiwilligen Diensten festgelegt
Für junge Menschen und Erwachsene

Jahreskontingent und Details zu freiwilligen Diensten festgelegt

Montag, 19. Januar 2026 | 17:58 Uhr
Bozen – Junge Menschen und Erwachsene können sich alljährlich für einen zeitlich begrenzten freiwilligen Dienst melden. Die Landesregierung hat am 16. Jänner die Finanzierung und die Höhe der monatlichen Vergütung, die Höchstanzahl an Freiwilligen sowie die Dauer und das Ausmaß des Einsatzes festgelegt. Für Soziallandesrätin Rosmarie Pamer wird damit eine Möglichkeit geschaffen wird, einen wertvollen Dienst für die Allgemeinheit zu leisten: “Egal ob im Senioren- oder Gesundheitsbereich, im Zivilschutz oder im Umweltschutz: Helfende Hände sind überall gefragt. Zudem bringt ein freiwilliger Dienst jedem persönlich zahlreiche neue und wichtige soziale Erfahrungen”, sagt Landesrätin Pamer.

Im Jahr 2026 stehen – ähnlich wie bereits im Vorjahr – insgesamt 370 Stellen zur Verfügung. Der freiwillige Landeszivildienst kann für acht bis zwölf Monate in Vereinen, die in den Bereichen Fürsorge, Wiedereingliederung und Notstandshilfe, Zivilschutz, Verbraucherschutz oder entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung, Freizeitgestaltung und Sporterziehung, Schutz der Umwelt und des Kulturgutes, Bildung, Jugendarbeit und Kulturförderung aktiv sind, geleistet werden. Der Dienst wird mit 600 Euro pro Monat vergütet und steht allen Interessierten zwischen 18 und 28 Jahren offen. Insgesamt stehen heuer 150 Stellen zur Verfügung. Interessierte Organisationen müssen sich dafür innerhalb 31. März in das entsprechende Landesverzeichnis eintragen, interessierte junge Menschen können sich anschließend direkt bei den teilnehmenden Organisationen melden.

Der freiwillige Landessozialdienst richtet sich an Erwachsene ab 29 Jahren. Die Dienstzeit beträgt acht bis 32 Monate, je nach geleisteten Wochenstunden werden monatlich 300, 360 oder 400 Euro ausbezahlt. Insgesamt stehen 100 Stellen bereit, die in zwei Tranchen zweimal jährlich ausgeschrieben werden. Dieser Dienst umfasst dieselben thematischen Bereiche, wie der freiwillige Landeszivildienst. Organisationen müssen ihr Interesse zwischen 28. Februar und 31. Juli im Amt für Freiwilligenwesen und Ehrenamt deponieren, wer einen Landessozialdienst leisten möchte kann sich dafür direkt bei den Organisationen melden.

Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 19 Jahren können in den Sommermonaten für sechs bis acht Wochen einen freiwilligen Ferieneinsatz leisten. Dieser wird mit 80 Euro pro Woche für 30 Wochenstunden vergütet, insgesamt werden 120 Stellen bereitgestellt. In diesem Jahr wurde der Einsatzzeitraum verlängert und läuft vom 22. Juni bis 4. September 2026. Organisationen und Körperschaften, die in diesem Sommer Jugendliche im freiwilligen Ferieneinsatz aufzunehmen, müssen bis zum 17. März ein Tätigkeitsangebot beim Amt für Freiwilligenwesen und Ehrenamt abgeben. Auch hier können sich interessierte Jugendliche direkt bei den Organisationen melden.

