Job Speed Dating in Bozen für Menschen mit Behinderung

Von: luk

Bozen – Zwölf Menschen mit Behinderung haben über das Projekt „Job Speed Dating“ eine Arbeit gefunden. Ein konkretes und Mut machendes Signal, aber auch Anlass, noch mehr zu tun. Daher setzt die Stadtgemeinde Bozen ihr Projekt “Job Speed Dating“ fort. Ziel des Projektes ist es, Menschen mit Behinderung auf Arbeitssuche und lokale Unternehmen, die neue Mitarbeitende suchen, zusammenzubringen.

Die erste Bilanz fällt sehr positiv aus: Nach der Vorstellung des Projekts im Februar haben bereits zwölf junge Menschen mit Behinderung einen Job gefunden. Einige von ihnen waren bereits seit Jahren auf Arbeitssuche – nun hat es endlich geklappt.

Das erste Job Speed Dating fand in der Gärtnerei Schullian statt. Anwesend waren Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati, Sozialstadträtin Patrizia Brillo und der Referent für Menschen mit Behinderung Ulrich Seitz. Es war die erste Jobbörse dieser Art in einer Gemeinde Südtirols. Nun steht ein neuer Termin fest. Gesucht werden Jobs vor allem in der Gastronomie, in Beherbergungsbetrieben und in Büros.

Das nächste Job Speed Dating findet am Mittwoch, 18. März 2026 im Stadthotel in Bozen statt. Beginn ist um 16.00 Uhr. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung, die eine Arbeit suchen, und Unternehmen, die Mitarbeitende suchen.

Bürgermeister Corrarati und Referent Seitz betonen, dass das Projekt der Stadt Bozen in keinster Weise als eine Konkurrenz mit der Arbeit des Landesamtes für Arbeit zu sehen ist. Es versteht sich als zusätzliches Angebot, mit dem man Menschen mit Behinderung gezielt auf Arbeitsangebote hinweisen möchte. Es wurde eine Expertengruppe eingerichtet, die die Teilnehmenden bei der Jobsuche begleitet. Es gibt kleine Coachings, und die Fachleute sind auch im konstanten Austausch mit den potenziellen Arbeitgebenden, auch um sie über Maßnahmen und Instrumente zu informieren, die notwendig sind, damit Menschen mit Behinderung die angebotene Arbeit annehmen und ausführen können.

„Das Projekt ist für beide Seiten ein Gewinn.“ erklärte Bürgermeister Corrarati. „Auf der einen Seite helfen wir Menschen, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt anbieten möchten, und auf der anderen Seite unterstützen wird Unternehmen bei der Suche nach Arbeitskräften. Daher ist es notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft zu stärken und die Ressourcen und Talente, die wir haben, möglichst gut zu fördern.“

Heute leben in Bozen ca. 300 Menschen mit Behinderung, die eine Matura oder ein abgeschlossenes Universitätsstudium nachweisen können und eine Arbeit suchen. Ihnen eine konkrete Perspektive zu bieten ist sehr wichtig, auch angesichts der Tatsache, dass viele Unternehmen neue Mitarbeitende suchen.

Um sich zum Projekt „Job Speed Dating“ anzumelden, genügt eine kurze E-Mail an: osservatorio@gemeinde.bozen.it