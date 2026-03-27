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50 Jahre Südtiroler Wirtschaftsring

Jubiläumsfeier und neues Kapitel mit Lukas Brunner

Freitag, 27. März 2026 | 20:32 Uhr
Foto GV 2026
Südtiroler Wirtschaftsring
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Von: ka

Bozen – Die Jubiläumsfeier des Südtiroler Wirtschaftsrings-Economia Alto Adige stand im Zeichen von Rückblick, Präsidentschaftswechsel und einem klaren Bekenntnis zu einer starken Stimme der Wirtschaft.

Mit einer festlichen Veranstaltung im MEC-Eventcenter des Hotels Four Points by Sheraton hat der Südtiroler Wirtschaftsring-Economia Alto Adige (SWR-EA) heute am 27. März 2026 sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik waren anwesend, um dieses besondere Jubiläum zu begehen. Zusammengenommen vertreten die großen Wirtschaftsverbände im Wirtschaftsring die Interessen von rund 40.000 Mitgliedsbetrieben.

Den Auftakt der Feier bildeten die Reden des scheidenden Präsidenten Sandro Pellegrini und des neuen Präsidenten Lukas Brunner, der für die nächsten zwei Jahre die Führung des Südtiroler Wirtschaftsrings übernimmt. Unter dem Motto „Altes bewahren, Neues wagen“ will der neue, vom HGV vorgeschlagene Präsident dafür Sorge tragen, dass der Wirtschaftsring auch weiterhin mit starker und geeinter Stimme die Interessen der Südtiroler Wirtschaft vertritt.

Wirtschaftsgesinnung stärken, Sozialpartnerschaft beleben, verlässliche Rahmen-bedingungen einfordern: darauf kommt es Lukas Brunner in seiner Präsidentschaft besonders an. „Bauern, Handwerker, Kaufleute, Unternehmer und Freiberufler brauchen den Rückhalt in der Gesellschaft und verlässliche Entscheidungen seitens der Politik und der Verwaltung“, unterstreicht der Olanger Hotelier.

Kaufkraft, Energie, Mobilität, Digitalisierung, Fachkräftemangel, Mitarbeiterunterkünfte, Nachhaltigkeit: Das sind Themen, wo die Mitgliedsverbände im Wirtschaftsring derzeit besonders gefordert sind. „Südtirols Wirtschaft ist insgesamt gut aufgestellt. Dennoch gilt es, unsere Chancen zu erkennen und voll zu nützen“, ist der neue SWREA Präsident überzeugt. Lukas Brunner geht es um konkrete, nachhaltige Lösungen, die gut für Südtirols Wirtschaft und gut für das Land sind: „Dazu braucht es vor allem eines: Innovation, nicht Ideologie.“

Im Anschluss richteten Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für wirtschaftliche Entwicklung Marco Galateo sowie Landesrat für Tourismus, Land- und Forstwirtschaft Luis Walcher ihre Grußworte an die Festversammlung.

Im zweiten Teil des Abends stand der Rückblick auf 50 Jahre Südtiroler Wirtschaftsring im Mittelpunkt. Die ehemaligen Präsidenten Christof Oberrauch, Manfred Pinzger, Leo Tiefenthaler, Hannes Mussak und Sandro Pellegrini sowie die ehemaligen Direktoren Alexander von Egen und Alexandra Silvestri wurden zu ihrer Zeit im SWR befragt. So entstand eine unterhaltsame Reise durch die Geschichte des Verbandes, moderiert vom Südtiroler Kabarettisten, Moderator und Schauspieler Gianluca Iocolano.

Die Jubiläumsfeier machte deutlich, wie sehr der Südtiroler Wirtschaftsring die wirtschaftliche Entwicklung des Landes in den vergangenen fünf Jahrzehnten mitgeprägt hat – und dass er auch in Zukunft mit starker Stimme und klaren Impulsen Verantwortung für Südtirols Wirtschaft übernehmen will.

Südtiroler Wirtschaftsring

Zitate:

Zitat Landeshauptmann Arno Kompatscher: „Der Südtiroler Wirtschaftsring erfüllt seine Aufgabe als verbandsübergreifende Interessensgemeinschaft mit großer Professionalität und ist damit ein verlässlicher Ansprechpartner für wirtschaftliche Belange in Südtirol. Dem scheidenden Präsidenten Sandro Pellegrini danke ich für die stets konstruktive Zusammenarbeit. Dem neugewählten Präsidenten Lukas Brunner wünsche ich viel Erfolg und freue mich auf den gemeinsamen Austausch.“

Zitat Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo: „Im Kontext seiner langen Geschichte, deren Wurzeln bereits bis in die 1970er-Jahre zurückreichen, feiert der Südtiroler Wirtschaftsring – SWR-EA – sein fünfzigjähriges Bestehen als grundlegender Bezugspunkt für die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen Südtirols. In diesen fünfzig Jahren hat die Plattform dazu beigetragen, den Zusammenhalt zwischen den Wirtschaftsverbänden zu stärken, die Unternehmen in ihrer politischen Interessenvertretung zu unterstützen und das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutung des Unternehmertums zu fördern, wobei zugleich die nachhaltige Entwicklung des Landes gewährleistet wurde.“

Zitat Landesrat Luis Walcher: „Der Wirtschaftsring hat in den vergangenen 50 Jahren bewiesen, wie wichtig es ist, die Kräfte der Südtiroler Wirtschaft zu bündeln. Gerade in der Landwirtschaft und im Tourismus zeigt sich, wie eng unsere Sektoren miteinander vernetzt sind und wie sehr dieses Zusammenspiel die Entwicklung unseres Landes prägt.“

Bezirk: Bozen

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