Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Jugenddienst Bozen startet Anmeldungen für Sommerangebote
KiSo - Kindersommer und Summer Weeks

Jugenddienst Bozen startet Anmeldungen für Sommerangebote

Sonntag, 01. Februar 2026 | 10:32 Uhr
KiSo 2024 Gruppe Farben
Jugenddienst Bozen EO
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Jugenddienst Bozen bietet auch im Sommer 2026 wieder seine Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche an. Trotz organisatorischer Herausforderungen können der Kindersommer (KiSo) für Grundschulkinder sowie die „Summer Weeks“ für Jugendliche angeboten werden. Die Online-Anmeldungen starten am Montag, 2. Februar.

Der Kindersommer richtet sich an Kinder der Grundschule und findet vom 22. Juni bis 7. August im Zentrum „Maria Heim“ sowie in der Mittelschule „Ugo Foscolo“ in Bozen statt. Geplant sind Aktivitäten im Freien, ein wöchentlicher Ausflug sowie eine Mischung aus betreutem Programm und freiem Spiel. Die Kinder können wochenweise angemeldet werden.

Die Summer Weeks sind für Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren konzipiert und stehen jeweils unter einem thematischen Schwerpunkt, darunter Gaming, Film und Medien, Musik sowie kreative Angebote. Auch hier ist eine wochenweise Anmeldung möglich. Die Registrierung für die Summer Weeks beginnt am 2. Februar um 19.30 Uhr, jene für den Kindersommer um 20.00 Uhr.

Betreut werden die Kinder und Jugendlichen von einem geschulten Team. Interessierte ab 18 Jahren können sich noch bis 8. Februar als Betreuerinnen und Betreuer für den Kindersommer bewerben.

Weitere Informationen sind auf der Website des Jugenddienstes Bozen oder telefonisch unter 0471 972098 (nachmittags) erhältlich.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
98
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Kommentare
34
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Kommentare
29
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Missbrauch von Neugeborenem: Prozess vor Schwurgericht
Kommentare
23
Missbrauch von Neugeborenem: Prozess vor Schwurgericht
Rom: Engel in Basilika trägt Meloni-Gesicht
Kommentare
22
Rom: Engel in Basilika trägt Meloni-Gesicht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 