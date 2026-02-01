Jugenddienst Bozen startet Anmeldungen für Sommerangebote

Von: luk

Bozen – Der Jugenddienst Bozen bietet auch im Sommer 2026 wieder seine Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche an. Trotz organisatorischer Herausforderungen können der Kindersommer (KiSo) für Grundschulkinder sowie die „Summer Weeks“ für Jugendliche angeboten werden. Die Online-Anmeldungen starten am Montag, 2. Februar.

Der Kindersommer richtet sich an Kinder der Grundschule und findet vom 22. Juni bis 7. August im Zentrum „Maria Heim“ sowie in der Mittelschule „Ugo Foscolo“ in Bozen statt. Geplant sind Aktivitäten im Freien, ein wöchentlicher Ausflug sowie eine Mischung aus betreutem Programm und freiem Spiel. Die Kinder können wochenweise angemeldet werden.

Die Summer Weeks sind für Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren konzipiert und stehen jeweils unter einem thematischen Schwerpunkt, darunter Gaming, Film und Medien, Musik sowie kreative Angebote. Auch hier ist eine wochenweise Anmeldung möglich. Die Registrierung für die Summer Weeks beginnt am 2. Februar um 19.30 Uhr, jene für den Kindersommer um 20.00 Uhr.

Betreut werden die Kinder und Jugendlichen von einem geschulten Team. Interessierte ab 18 Jahren können sich noch bis 8. Februar als Betreuerinnen und Betreuer für den Kindersommer bewerben.

Weitere Informationen sind auf der Website des Jugenddienstes Bozen oder telefonisch unter 0471 972098 (nachmittags) erhältlich.